Пресссекретарь ФИФА: Нет никаких проблем в том, что Ондуа играл с российским флагом на бутсах

Пресссекретарь ФИФА Джованни Марти прокомментировал инцидент с игроком сборной Камеруна Гаэлем Ондуа, вышедшим на матч Чемпионата мира по бутсам с российским флагом:

“ – Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия об этом знает, но здесь нет проблемы, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России, это только флаг его страны.

– Но ведь ФИФА отказала РФ в соревнованиях, еще сказали, что российские флаги нельзя?

– Дисциплинарная комиссия знает о его бутсах, но проблем нет. Он из Камеруна и России. Имеет двойное гражданство.

– Это не намного больший политический знак, чем ношение капитанской повязки One Love?

– Я не хочу вдаваться в подробности. Это все, что я хочу сказать”, – сказал Марти.