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Пресссекретарь ФИФА: Нет никаких проблем в том, что Ондуа играл с российским флагом на бутсах
Двойные стандарты
zerochannel.live/Автор невідомий
Пресссекретарь ФИФА Джованни Марти прокомментировал инцидент с игроком сборной Камеруна Гаэлем Ондуа, вышедшим на матч Чемпионата мира по бутсам с российским флагом:
“ – Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия об этом знает, но здесь нет проблемы, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России, это только флаг его страны.
– Но ведь ФИФА отказала РФ в соревнованиях, еще сказали, что российские флаги нельзя?
– Дисциплинарная комиссия знает о его бутсах, но проблем нет. Он из Камеруна и России. Имеет двойное гражданство.
– Это не намного больший политический знак, чем ношение капитанской повязки One Love?
– Я не хочу вдаваться в подробности. Это все, что я хочу сказать”, – сказал Марти.
Напомним, что Ондуа провел 23 минуты в матче первого тура группового этапа Чемпионата мира-2022 против Швейцарии, выйдя из ряда для запасных.
Отметим, что Гаэль воспитывался в академиях московских клубов, а также выступал в составе “Анжи”.
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