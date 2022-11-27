 Пресссекретарь ФИФА: Нет никаких проблем в том, что Ондуа играл с российским флагом на бутсах ᐉ UA-Футбол
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Пресссекретарь ФИФА: Нет никаких проблем в том, что Ондуа играл с российским флагом на бутсах

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Двойные стандарты

Пресссекретарь ФИФА: Нет никаких проблем в том, что Ондуа играл с российским флагом на бутсах

zerochannel.live/Автор невідомий

Новина українською

Пресссекретарь ФИФА Джованни Марти прокомментировал инцидент с игроком сборной Камеруна Гаэлем Ондуа, вышедшим на матч Чемпионата мира по бутсам с российским флагом:

“ – Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия об этом знает, но здесь нет проблемы, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России, это только флаг его страны.

– Но ведь ФИФА отказала РФ в соревнованиях, еще сказали, что российские флаги нельзя?

– Дисциплинарная комиссия знает о его бутсах, но проблем нет. Он из Камеруна и России. Имеет двойное гражданство.

– Это не намного больший политический знак, чем ношение капитанской повязки One Love?

– Я не хочу вдаваться в подробности. Это все, что я хочу сказать”, – сказал Марти.

Напомним, что Ондуа провел 23 минуты в матче первого тура группового этапа Чемпионата мира-2022 против Швейцарии, выйдя из ряда для запасных.

Отметим, что Гаэль воспитывался в академиях московских клубов, а также выступал в составе “Анжи”.

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В статье: Камерун Россия Гаэль Ондуа
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Источник:
NRK

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