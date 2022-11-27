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Атмосфера в раздевалке сборной Франции улучшилась после отъезда Бензема
А нападающие забили пять голов за два матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Отъезд Карима Бензема положительно повлиял на атмосферу в раздевалке национальной сборной Франции. Об этом сообщил L’Equipe.
Нападающий готовился с "галльскими петухами" к Чемпионату мира, однако выбыл незадолго до его начала. Как отмечает источник, только один футболист зашел в комнату Бензема после того, как тот получил повреждение. Речь идет о Маркусе Тюраме, с которым Карим давно дружит.
Также сообщается, что некоторые назвал первый день без Бензема в команде "на самом деле хорошим вечером". В частности, стало более комфортно молодым игрокам.
L’Equipe отмечает, что атмосфера в сборной Франции была значительно лучше до возвращения Бензема и сейчас, чем во время его пребывания в команде с 2021 года.
Напомним, что в двух стартовых турах Мундиаля в Катаре сборная Франции забила шесть голов. Пять мячей на счету нападающих Оливье Жиру и Килиана Мбаппе.
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