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Атмосфера в раздевалке сборной Франции улучшилась после отъезда Бензема

Чемпионат мира FIFA
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А нападающие забили пять голов за два матча

Атмосфера в раздевалке сборной Франции улучшилась после отъезда Бензема

Getty Images/Global Images Ukraine

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Отъезд Карима Бензема положительно повлиял на атмосферу в раздевалке национальной сборной Франции. Об этом сообщил L’Equipe.

Нападающий готовился с "галльскими петухами" к Чемпионату мира, однако выбыл незадолго до его начала. Как отмечает источник, только один футболист зашел в комнату Бензема после того, как тот получил повреждение. Речь идет о Маркусе Тюраме, с которым Карим давно дружит.

Также сообщается, что некоторые назвал первый день без Бензема в команде "на самом деле хорошим вечером". В частности, стало более комфортно молодым игрокам.

L’Equipe отмечает, что атмосфера в сборной Франции была значительно лучше до возвращения Бензема и сейчас, чем во время его пребывания в команде с 2021 года.

Напомним, что в двух стартовых турах Мундиаля в Катаре сборная Франции забила шесть голов. Пять мячей на счету нападающих Оливье Жиру и Килиана Мбаппе.

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В статье: Франция Карим Бензема Оливье Жиру Килиан Мбаппе
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Источник:
L'Equipe

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