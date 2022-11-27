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Коста-Рика первым своим ударом в створ на этом Мундиале открыла счет в матче против Японии

Чемпионат мира FIFA
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Неожиданно

Коста-Рика первым своим ударом в створ на этом Мундиале открыла счет в матче против Японии

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира в Катаре Япония встречается с Коста-Рикой.

На 81-й минуте встречи счет был открыт "лос тикос". Японцы потеряли мяч на своей половине поля, круглый быстро дошел до ног Фуллера, который на исполнение пробил в левую девятку. Хоть голкипер и дотянулся до мяча, но парировать этот удар не смог.

Интересно, что это был первый выстрел в створ ворот от костариканцев за два матча текущего ЧМ. Против Испании "лос тикос" вообще по воротам не пробивали.

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В статье: Япония Коста-Рика
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