Коста-Рика первым своим ударом в створ на этом Мундиале открыла счет в матче против Японии

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира в Катаре Япония встречается с Коста-Рикой.

На 81-й минуте встречи счет был открыт "лос тикос". Японцы потеряли мяч на своей половине поля, круглый быстро дошел до ног Фуллера, который на исполнение пробил в левую девятку. Хоть голкипер и дотянулся до мяча, но парировать этот удар не смог.

Интересно, что это был первый выстрел в створ ворот от костариканцев за два матча текущего ЧМ. Против Испании "лос тикос" вообще по воротам не пробивали.