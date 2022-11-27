Братья Азары выйдут в старте. Стали известны составы на матч Бельгия – Марокко

Второй тур группового этапа Чемпионата мира-2022 столкнет лбами Бельгию и Марокко. Тренеры команд уже объявили свои стартовые составы на этот матч.

Бельгия: Куртуа – Менье, Алдервейрелд, Вертонген – Кастань, Онана, Витсель, Т. Азар – де Брюйне, Э. Азар – Бачуай.

Куртуа – Менье, Алдервейрелд, Вертонген – Кастань, Онана, Витсель, Т. Азар – де Брюйне, Э. Азар – Бачуай. Марокко: Бону – Хакими, Агерд, Саис, Мазрауи – Унахи, Амрабат, Амалла – Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.

Отметим, что бельгийцы произвели три изменения по сравнению с основной одиннадцаткой в ​​первом туре, а марокканцы остались консервативными и выйдут тем же составом.

Перед этим матчем Бельгия занимает первое место в группе F с тремя очками в активе (благодаря победе над Канадой 1:0), а Марокко идет третьим с одним зачетным баллом (ничья 0:0 против Хорватии).

Встреча начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.