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Братья Азары выйдут в старте. Стали известны составы на матч Бельгия – Марокко
Немного изменений, по сравнению с прошлыми матчами
Getty Images/Global Images Ukraine
Второй тур группового этапа Чемпионата мира-2022 столкнет лбами Бельгию и Марокко. Тренеры команд уже объявили свои стартовые составы на этот матч.
- Бельгия: Куртуа – Менье, Алдервейрелд, Вертонген – Кастань, Онана, Витсель, Т. Азар – де Брюйне, Э. Азар – Бачуай.
- Марокко: Бону – Хакими, Агерд, Саис, Мазрауи – Унахи, Амрабат, Амалла – Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.
Отметим, что бельгийцы произвели три изменения по сравнению с основной одиннадцаткой в первом туре, а марокканцы остались консервативными и выйдут тем же составом.
Перед этим матчем Бельгия занимает первое место в группе F с тремя очками в активе (благодаря победе над Канадой 1:0), а Марокко идет третьим с одним зачетным баллом (ничья 0:0 против Хорватии).
Встреча начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.
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