 Братья Азары выйдут в старте. Стали известны составы на матч Бельгия – Марокко ᐉ UA-Футбол
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Братья Азары выйдут в старте. Стали известны составы на матч Бельгия – Марокко

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Немного изменений, по сравнению с прошлыми матчами

Братья Азары выйдут в старте. Стали известны составы на матч Бельгия – Марокко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Второй тур группового этапа Чемпионата мира-2022 столкнет лбами Бельгию и Марокко. Тренеры команд уже объявили свои стартовые составы на этот матч.

  • Бельгия: Куртуа – Менье, Алдервейрелд, Вертонген – Кастань, Онана, Витсель, Т. Азар – де Брюйне, Э. Азар – Бачуай.
  • Марокко: Бону – Хакими, Агерд, Саис, Мазрауи – Унахи, Амрабат, Амалла – Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.

Отметим, что бельгийцы произвели три изменения по сравнению с основной одиннадцаткой в ​​первом туре, а марокканцы остались консервативными и выйдут тем же составом.

Перед этим матчем Бельгия занимает первое место в группе F с тремя очками в активе (благодаря победе над Канадой 1:0), а Марокко идет третьим с одним зачетным баллом (ничья 0:0 против Хорватии).

Встреча начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.

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В статье: Бельгия Марокко
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