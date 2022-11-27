 Бельгия - Марокко 0:2. Кевин Де Брюйне был прав – бельгийцы слишком стары ᐉ UA-Футбол
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Бельгия - Марокко 0:2. Кевин Де Брюйне был прав – бельгийцы слишком стары

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Слабый матч от фаворита и закономерное поражение

Бельгия - Марокко 0:2. Кевин Де Брюйне был прав – бельгийцы слишком стары

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира, второй тур, группа F. Доха, “Аль-Тумама”

Бельгия – Марокко 0:2

Голы: Сабири 73, Абухляль 90+2

Бельгия: Куртуа – Менье (Лукаку 81), Алдервейрелд, Вертонген, Кастань – Онана (Тилеманс 60), Витцель – Де Брюйне, Эден Азар (Мертенс 60), Торган Азар (Троссард 75) – Батшуайи (де Каталаре 75)

Марокко: Мунир – Мазрауи, Саисс, Агер, Хакими (Аттийят-Алла 67) – Амалла, Амрабат (Сабири 67), Унаи (Эль-Амик 78) – Буфаль (Абухляль 72), Эн-Несири (Хамдалла 72), Зиеш

Предупреждения: Онана 28 – Сабири 90+5

# Команда И В Н П М РМ О
1 Марокко 2 1 1 0 2-0 +2 4
2 Бельгия 2 1 0 1 1-2 -1 3
3 Хорватия 1 0 1 0 0-0 0 1
4 Канада 1 0 0 1 0-1 -1 0
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В статье: Бельгия ЧМ-2022 Марокко Национальная сборная Марокко Чемпионат мира 2022
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Комментарии (13)
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Oleg OG (Lviv)
27.11.2022 в 17:25
Марокко симпатична команда. Нічия з Хорватами і перемога над Бельгійцями. Можливо буде відкриттям чемпіонату.
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0
0
Smersh (Днепродзержинск)
27.11.2022 в 17:23
дотрепался Азар.. "Для них было бы лучше, если бы они этого не делали (речь о командном фото) и выиграли матч. Мы здесь, чтобы играть в футбол.", – сказал Азар.(о сборной Германии)...
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
27.11.2022 в 17:18
Ха-ха-ха! Куртуа, чмошник, пропускает после прямого удара с углового. Напомню тем, кто ещё не знает, Куртуа игрок Реала.
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+1
0
MaximSK (Киев)
27.11.2022 в 17:11
Если хорваты сегодня обыграют канадцев, то ситуация у Бельгия будет очень трудная, им будет нужна только победа над хорватами, что будет очень трудно.
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+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
27.11.2022 в 17:21
Так этим негрожидам и надо.
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0
-1
Prideman (Lviv)
27.11.2022 в 17:06
ОфсайдПісля перегляду VAR арбітри скасовують взяття воріт. У одного з гравців збірної Марокко був зафіксований мінімальний офсайд. Саме цей футболіст заважав Куртуа відбити удар-подачу Зієша. Цікаво, як він заважав, якщо не торкався ні воротаря, ні м'яча? Де в правилах написано, що стояти перед воротарем не можна? Коли, наприклад, віддають пас і гравець в офсайді і м'яса не торкається, а м'яч отримує партнер, то офсайд не свистять. В чому тут різниця? Такий же пасивний офсайд.
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0
-2
MaximSK (Киев)
27.11.2022 в 17:10
Они дезориентировали Куртуа, иначе он мог бы отбить этот удар
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0
0
Prideman (Lviv)
27.11.2022 в 17:11
Як дезорієнтували? Якби м'яч влучив у того гравця і від нього змінив траєкторію ...то інша справа ...перед воротарем стояти не заборонено ..другий гол фактично такий же...але зарахували.
0
-1
Prideman (Lviv)
27.11.2022 в 17:14
Другий гол фактично так самий. І зарахували.
0
0
Дрюон (Одесса)
27.11.2022 в 17:29
Вам MaximSK правильно відповів. Гравець, що знаходився поза грою, заважав голкіперу. До речі, у другому випадку судді могли прийняти також рішення. Як на мене, так і треба було зробити. Але бельгійці програли по грі, вважаю.
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0
0
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Kalyna (Montreal)
27.11.2022 в 16:59
Безпорадні бельгійці.
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+2
0
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scorpius (Ck)
27.11.2022 в 16:58
Сб Бельгии это европейские аргентиносы - куча звёзд, а толку ноль
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+3
0
Лекарь (село Дарниця)
27.11.2022 в 16:59
Тількі свого Мессі в них нема
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0
0

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