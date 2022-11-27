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Бельгия - Марокко 0:2. Кевин Де Брюйне был прав – бельгийцы слишком стары
Слабый матч от фаворита и закономерное поражение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира, второй тур, группа F. Доха, “Аль-Тумама”
Бельгия – Марокко 0:2
Голы: Сабири 73, Абухляль 90+2
Бельгия: Куртуа – Менье (Лукаку 81), Алдервейрелд, Вертонген, Кастань – Онана (Тилеманс 60), Витцель – Де Брюйне, Эден Азар (Мертенс 60), Торган Азар (Троссард 75) – Батшуайи (де Каталаре 75)
Марокко: Мунир – Мазрауи, Саисс, Агер, Хакими (Аттийят-Алла 67) – Амалла, Амрабат (Сабири 67), Унаи (Эль-Амик 78) – Буфаль (Абухляль 72), Эн-Несири (Хамдалла 72), Зиеш
Предупреждения: Онана 28 – Сабири 90+5
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Марокко
|2
|1
|1
|0
|2-0
|+2
|4
|2
|Бельгия
|2
|1
|0
|1
|1-2
|-1
|3
|3
|Хорватия
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|4
|Канада
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
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