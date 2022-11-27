Мини-сенсация. Япония – Коста-Рика 0:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча второго тура группового этапа Чемпионата мира, в котором Япония уступила Коста-Рике. Хотя и “самураи” владели преимуществом на протяжении всего матча, однако счет открыть смогли именно костариканцы: Фуллер в конце матча техничным ударом застал врасплох голкипера соперников. Этот гол стал единственным в поединке и принес неожиданную победу Коста-Рике.

Чемпионат мира, второй тур, группа E. Эр-Райян, "Ахмед бин Али Стедиум"

Япония – Коста-Рика 0:1

Гол: Фуллер 81