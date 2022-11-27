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Тите - о фолах против Неймара: Мы должны защищать великих игроков, если хотим шоу

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(2 голосов)

Тренеру не нравятся постоянные нарушения правил со стороны соперников

Тите - о фолах против Неймара: Мы должны защищать великих игроков, если хотим шоу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник сборной Бразилии Тите обратился к судьям в связи с постоянными нарушениями правил на Неймаре:

"В матче против Сербии было родео фолов на Неймаре. Мы должны защищать великих игроков, если хотим шоу. Игрок, о котором шла речь, не хотел причинять Неймару боль. Предыдущий – возможно.

Я не понимал, насколько сильно пострадал Неймар. Когда я понял это, то заменил его, но я допустил ошибку. Ней уже был травмирован, когда мы забивали первый гол. Я должен был заменить его раньше, и я также должен был снять с игры Данило", – сказал Тите.

Как известно, нападающий сборной Бразилии получил повреждение в матче против Сербии в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:0) и был заменен на 79-й минуте.

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В статье: Неймар ЧМ-2022 национальная сборная Сербии Национальная сборная Бразилии
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.11.2022 в 15:30
Тут всі великі!
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