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Тите - о фолах против Неймара: Мы должны защищать великих игроков, если хотим шоу
Тренеру не нравятся постоянные нарушения правил со стороны соперников
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Бразилии Тите обратился к судьям в связи с постоянными нарушениями правил на Неймаре:
"В матче против Сербии было родео фолов на Неймаре. Мы должны защищать великих игроков, если хотим шоу. Игрок, о котором шла речь, не хотел причинять Неймару боль. Предыдущий – возможно.
Я не понимал, насколько сильно пострадал Неймар. Когда я понял это, то заменил его, но я допустил ошибку. Ней уже был травмирован, когда мы забивали первый гол. Я должен был заменить его раньше, и я также должен был снять с игры Данило", – сказал Тите.
Как известно, нападающий сборной Бразилии получил повреждение в матче против Сербии в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:0) и был заменен на 79-й минуте.
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