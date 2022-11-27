Тите - о фолах против Неймара: Мы должны защищать великих игроков, если хотим шоу

Наставник сборной Бразилии Тите обратился к судьям в связи с постоянными нарушениями правил на Неймаре:

"В матче против Сербии было родео фолов на Неймаре. Мы должны защищать великих игроков, если хотим шоу. Игрок, о котором шла речь, не хотел причинять Неймару боль. Предыдущий – возможно.

Я не понимал, насколько сильно пострадал Неймар. Когда я понял это, то заменил его, но я допустил ошибку. Ней уже был травмирован, когда мы забивали первый гол. Я должен был заменить его раньше, и я также должен был снять с игры Данило", – сказал Тите.