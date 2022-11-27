ФИФА возбудила дело против Сербии за изображение Косово частью своей страны

ФИФА открыла дело против Футбольной ассоциации Сербии из-за политического инцидента, произошедшего на Чемпионате мира-2022 в Катаре.

Вчера, во время матча Сербии против Бразилии, в раздевалке сербов был вывешен флаг, показывавший Косово как часть их страны. Поэтому дисциплинарный комитет ФИФА открыл дело против балканцев.

Как известно, Косово стало членом УЕФА и ФИФА в 2016 году, спустя восемь лет после провозглашения своей независимости от Сербии. Однако, страна до сих пор не признана многими странами мира как суверенное государство.