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ФИФА возбудила дело против Сербии за изображение Косово частью своей страны
Флаг балканцев включал в себя часть другой страны
Getty Images
ФИФА открыла дело против Футбольной ассоциации Сербии из-за политического инцидента, произошедшего на Чемпионате мира-2022 в Катаре.
Вчера, во время матча Сербии против Бразилии, в раздевалке сербов был вывешен флаг, показывавший Косово как часть их страны. Поэтому дисциплинарный комитет ФИФА открыл дело против балканцев.
Как известно, Косово стало членом УЕФА и ФИФА в 2016 году, спустя восемь лет после провозглашения своей независимости от Сербии. Однако, страна до сих пор не признана многими странами мира как суверенное государство.
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