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ФИФА возбудила дело против Сербии за изображение Косово частью своей страны

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Флаг балканцев включал в себя часть другой страны

ФИФА возбудила дело против Сербии за изображение Косово частью своей страны

Getty Images

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ФИФА открыла дело против Футбольной ассоциации Сербии из-за политического инцидента, произошедшего на Чемпионате мира-2022 в Катаре.

Вчера, во время матча Сербии против Бразилии, в раздевалке сербов был вывешен флаг, показывавший Косово как часть их страны. Поэтому дисциплинарный комитет ФИФА открыл дело против балканцев.

Как известно, Косово стало членом УЕФА и ФИФА в 2016 году, спустя восемь лет после провозглашения своей независимости от Сербии. Однако, страна до сих пор не признана многими странами мира как суверенное государство.

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В статье: Косово ЧМ-2022 национальная сборная Сербии Национальная сборная Бразилии
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Источник:
Reuters

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