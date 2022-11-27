Марокко забивает в ворота Бельгии. Но арбитр после ВАР зафиксировал офсайд

Сборная Марокко могла уйти на перерыв в матче против Бельгии, ведя в счете. Хаким Зиеш со стандарта от правого угла штрафной площадки классным ударом забил Тибо Куртуа.

Однако рефери, следящие за игрой с помощью ВАР, предложили арбитру в поле посмотреть эпизод. После повтора судья отменил взятие ворот и назначил свободный удар в сторону ворот марокканцев.