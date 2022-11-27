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Марокко забивает в ворота Бельгии. Но арбитр после ВАР зафиксировал офсайд
Справедливо?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Марокко могла уйти на перерыв в матче против Бельгии, ведя в счете. Хаким Зиеш со стандарта от правого угла штрафной площадки классным ударом забил Тибо Куртуа.
Однако рефери, следящие за игрой с помощью ВАР, предложили арбитру в поле посмотреть эпизод. После повтора судья отменил взятие ворот и назначил свободный удар в сторону ворот марокканцев.
После первого тайма счет во встрече Бельгия – Марокко остается 0:0. Следите за игрой
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