 Марокко забивает в ворота Бельгии. Но арбитр после ВАР зафиксировал офсайд ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Марокко забивает в ворота Бельгии. Но арбитр после ВАР зафиксировал офсайд
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марокко забивает в ворота Бельгии. Но арбитр после ВАР зафиксировал офсайд

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Справедливо?

Марокко забивает в ворота Бельгии. Но арбитр после ВАР зафиксировал офсайд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Марокко могла уйти на перерыв в матче против Бельгии, ведя в счете. Хаким Зиеш со стандарта от правого угла штрафной площадки классным ударом забил Тибо Куртуа.

Однако рефери, следящие за игрой с помощью ВАР, предложили арбитру в поле посмотреть эпизод. После повтора судья отменил взятие ворот и назначил свободный удар в сторону ворот марокканцев.

Марокко забивает в ворота Бельгии. Но арбитр после ВАР зафиксировал офсайд - изображение 1

После первого тайма счет во встрече Бельгия – Марокко остается 0:0. Следите за игрой здесь.

Марокко забивает в ворота Бельгии. Но арбитр после ВАР зафиксировал офсайд - изображение 2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия Марокко Хаким Зиеш
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде