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Куртуа ошибся. ВИДЕО, как Марокко открыли счет в игре с Бельгией
Первый гол марокканцев был отменен ВАР
фото - Getty Images
Сборная Марокко забила свой первый гол на чемпионате мира в Катаре. Это случилось в матче второго тура группового этапа против Бельгии. Автор гола – полузащитник Абдельхамид Сабири из "Сампдории". Первый гол команды в матче, забитый Хакимом Зиешем, был отменен ВАР.
Добавим, что в итоге Марокко победил 0:2 - под конец игры еще один мяч провел Абухлаль.
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Комментарии (1)
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Игорь-Днепр (Днепр)
27.11.2022 в 16:53
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