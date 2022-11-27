Куртуа ошибся. ВИДЕО, как Марокко открыли счет в игре с Бельгией

Сборная Марокко забила свой первый гол на чемпионате мира в Катаре. Это случилось в матче второго тура группового этапа против Бельгии. Автор гола – полузащитник Абдельхамид Сабири из "Сампдории". Первый гол команды в матче, забитый Хакимом Зиешем, был отменен ВАР.

Добавим, что в итоге Марокко победил 0:2 - под конец игры еще один мяч провел Абухлаль.