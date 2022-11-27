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Куртуа ошибся. ВИДЕО, как Марокко открыли счет в игре с Бельгией

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Первый гол марокканцев был отменен ВАР

Куртуа ошибся. ВИДЕО, как Марокко открыли счет в игре с Бельгией

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Марокко забила свой первый гол на чемпионате мира в Катаре. Это случилось в матче второго тура группового этапа против Бельгии. Автор гола – полузащитник Абдельхамид Сабири из "Сампдории". Первый гол команды в матче, забитый Хакимом Зиешем, был отменен ВАР.

Добавим, что в итоге Марокко победил 0:2 - под конец игры еще один мяч провел Абухлаль.

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В статье: Бельгия Национальная сборная Марокко Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Игорь-Днепр (Днепр)
27.11.2022 в 16:53
Що таке облизень?
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