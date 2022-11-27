 Бельгия - Марокко 0:2. Обзор матча и видео голов ᐉ UA-Футбол
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Бельгия - Марокко 0:2. Обзор матча и видео голов

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Африканцы возглавляют группу

Бельгия - Марокко 0:2. Обзор матча и видео голов

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В рамках второго тура группы F сборная Бельгии сенсационно проиграла национальной команде Марокко. Бельгийские "дьяволы" выдали очень слабый матч и закономерно ушла с поля с нулем очков. Африканцы сделали результат поединка во втором тайме, дважды поразив ворота Тибо Куртуа. Благодаря этой победе, Марокко возглавил свой квартет с 4 очками.

Чемпионат мира, второй тур, группа F. Доха, “Аль-Тумама”

Бельгия – Марокко 0:2

Голы: Сабири 73, Абухляль 90+2

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В статье: Бельгия Марокко
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