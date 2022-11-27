 Андрей Крамарич сравнивает счет. Хорватия 1:1 Канада ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Андрей Крамарич сравнивает счет. Хорватия 1:1 Канада
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андрей Крамарич сравнивает счет. Хорватия 1:1 Канада

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Первый гол хорватов на ЧМ в Катаре

Андрей Крамарич сравнивает счет. Хорватия 1:1 Канада

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич сравнял счет на 36-й минуте матча против Канады. Ассист на нападающего сделал вингер Иван Перишич. Этот гол стал первым для сборной Хорватии на ЧМ в Катаре.

Ранее первый гол в матче забил канадец Альфонсо Дэвис. Он забил уже на второй минуте – это самый быстрый гол этого ЧМ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Канада Андрей Крамарич Национальная сборная Хорватии Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде