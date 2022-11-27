Андрей Крамарич сравнивает счет. Хорватия 1:1 Канада

Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич сравнял счет на 36-й минуте матча против Канады. Ассист на нападающего сделал вингер Иван Перишич. Этот гол стал первым для сборной Хорватии на ЧМ в Катаре.

Ранее первый гол в матче забил канадец Альфонсо Дэвис. Он забил уже на второй минуте – это самый быстрый гол этого ЧМ.