Хорватия уже впереди. Канада пропустила два быстрых мяча и уступает перед перерывом

Сборная Хорватии забила второй гол в ворота Канады в матче второго тура ЧМ-2022. Примечательно, что подопечные Далича первыми пропустили, но еще до перерыва смогли сделать на камбек.

Автором гола стал Марко Ливая – нападающий с линии штрафной положил мяч под левую стойку ворот канадцев на 44 минуте поединка.