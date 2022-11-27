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Хорватия уже впереди. Канада пропустила два быстрых мяча и уступает перед перерывом
Быстрый камбек от "клетчатых"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Хорватии забила второй гол в ворота Канады в матче второго тура ЧМ-2022. Примечательно, что подопечные Далича первыми пропустили, но еще до перерыва смогли сделать на камбек.
Автором гола стал Марко Ливая – нападающий с линии штрафной положил мяч под левую стойку ворот канадцев на 44 минуте поединка.
Добавим, что на данный момент в матче Хорватия – Канада счет 2:1. Следить за ходом событий во встрече вы можете
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Комментарии (1)
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Kalyna (Montreal)
27.11.2022 в 18:57
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