 Хорватия уже впереди. Канада пропустила два быстрых мяча и уступает перед перерывом ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Хорватия уже впереди. Канада пропустила два быстрых мяча и уступает перед перерывом
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хорватия уже впереди. Канада пропустила два быстрых мяча и уступает перед перерывом

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Быстрый камбек от "клетчатых"

Хорватия уже впереди. Канада пропустила два быстрых мяча и уступает перед перерывом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Хорватии забила второй гол в ворота Канады в матче второго тура ЧМ-2022. Примечательно, что подопечные Далича первыми пропустили, но еще до перерыва смогли сделать на камбек.

Автором гола стал Марко Ливая – нападающий с линии штрафной положил мяч под левую стойку ворот канадцев на 44 минуте поединка.

Добавим, что на данный момент в матче Хорватия – Канада счет 2:1. Следить за ходом событий во встрече вы можете здесь.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kalyna (Montreal)
27.11.2022 в 18:57
Стільки моментів хорвати вже мали. Спокійно могли ще 2 забити. + незарахований.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде