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Коуч Марокко: Я всегда говорил, что нас будет сложно обыграть на этом ЧМ
Африканцы сенсационно победили Бельгию
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграри прокомментировал
"Я удовлетворен. Мы знаем, куда идем. Между шоу и достижением наших целей мы сделали свой выбор. У нас слаженный командный блок, поэтому нас сложно переиграть - все игроки работают.
Так как у нас есть качественные игроки, мы знаем, что в любой момент можем сделать что-то большое из игрового эпизод. Это прерогатива великих команд. Мы не говорим, что мы великая команда, но я всегда говорил: нас будет сложно обыграть на этом мундиале" - поделился коуч африканской сборной.
После победы над "дьяволами", марокканцы имеют 4 очка.
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