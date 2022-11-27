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Коуч Марокко: Я всегда говорил, что нас будет сложно обыграть на этом ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Африканцы сенсационно победили Бельгию

Коуч Марокко: Я всегда говорил, что нас будет сложно обыграть на этом ЧМ

Новина українською

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграри прокомментировал победу над национальной командой Бельгии в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира 2022 в Катаре.

"Я удовлетворен. Мы знаем, куда идем. Между шоу и достижением наших целей мы сделали свой выбор. У нас слаженный командный блок, поэтому нас сложно переиграть - все игроки работают.

Так как у нас есть качественные игроки, мы знаем, что в любой момент можем сделать что-то большое из игрового эпизод. Это прерогатива великих команд. Мы не говорим, что мы великая команда, но я всегда говорил: нас будет сложно обыграть на этом мундиале" - поделился коуч африканской сборной.

После победы над "дьяволами", марокканцы имеют 4 очка.

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В статье: Бельгия Марокко
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Источник:
Le Matin

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