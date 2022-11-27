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Канада впервые забивает и вылетает. Хорватия - Канада 4:1

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Радостный и грустный вечер для Канады одновременно

Канада впервые забивает и вылетает. Хорватия - Канада 4:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче против Хорватии сборная Канады забила свой первый исторический гол на Чемпионатах мира. Однако это событие стало единственным положительным для "кленовых листьев" в этой встрече, ведь в ответ хорваты отгрузили четыре и оформили досрочный вылет коллектива из Северной Америки.

Автором исторического результативного удара канадцев стала главная звезда этой команды прямо сейчас, Альфонсо Дэвис. Его рывок по левому краю оказался не зря: защитник (или полузащитник) открылся под подачу от Бьюкенена и открыл счет.

Дальше вопрос состоял лишь в том, удастся ли Канаде удержать приемлемый результат. Хорваты больше держали мяч, однако нельзя сказать, что голы назревали. Но под занавес первого тайма их произошло сразу два: Крамарич поблагодарил Перишича за классную передачу, а затем Ливайя с линии штрафной положил мяч в угол.

Понятно, что при таких раскладах уже Канаде было необходимо забивать. Однако владение мячом почти не трансформировалось в какую-либо опасность после перерыва. В то время как "клетчатые" в середине 45-минутки смогли снять все вопросы о победителе в паре. Четвертый гол в контратаке уже в компенсированное время имел только формальное значение.

Хорватия - Канада 4:1
Голы: Андрей Крамарич 36, Марко Ливайя 44, Андрей Крамарич 70, Ловро Майер 90+4 - Альфонсо Дэвис 2
Хорватия: Доминик Ливакович, Иван Перишич (Мислав Оршич 86), Деян Ловрен, Матео Ковачич (Ловро Майер 86), Андрей Крамарич (Никола Влашич 73), Лука Модрич (Марио Пашалич 86), Марсело Брозович, Марко Ливайя (Бруно Петкович 60), Борна Соса, Йошко Гвардиол, Йосип Юранович
Канада: Милан Борян, Алистар Джонстон, Камал Миллер, Стивен Витория, Стивен Эуштакиу (Исмаэль Коне 46), Таджон Бьюкенен, Атиба Хатчинсон (Сэм Адекугбе 72), Кайл Ларин (Джонатан Осорио 46), Альфонсо Дэвис, Джонатан Дэвид (Лукас Каваллини 72), Ричи Лерия (Дэвид Хойлетт 62)
Предупреждения: Деян Ловрен 56, Лука Модрич 85 - Таджон Бьюкенен 52, Камал Миллер 85

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В статье: Хорватия Канада
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Комментарии (3)
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Kalyna (Montreal)
27.11.2022 в 20:32
Вітання хорватам. Єдине, жаль, що не всуху. І наклепати могли ще кілька штук легко. Чекаю, щоб дебілко-тренер заявив тепер на післяматчевій прес-конференції, що вони тр*хнуть Марокко. І побачити реакцію мароканців. Матч з Бельгією буде цікавий. Вперед, Hrvatska.
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Барселиниуc (землянин)
27.11.2022 в 20:25
Молодцы хорваты! Одна из немногих белых европейских сборных с бойцовским характером, если не единственная.
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scorpius (Ck)
27.11.2022 в 20:16
Хорваты показали мастер-класс. 4-й гол надо Сикану внимательно изучить.
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