Канада вылетает с ЧМ после двух матчей. Команда забила один гол и пропустила пять

Сборная Канады проиграла Хорватии со счетом 1:4 и стала второй командой, которая окончательно потеряла шансы на выход из группы. Первая такая сборная – Катар.

В первом туре канадцы уступили сборной Бельгии со счетом 0:1 – единственный гол в матче забил Миши Батшуайи. Во втором же туре команда получила четыре от хорватов: два от Андрея Крамарича и по одному от Марко Ливайи и Ловро Майера.

Примечательно, что в матче с Хорватией сборной Канады удалось забить один гол – он стал первым в истории выступлений команды на чемпионатах мира. Его автор – главная звезда сборной Альфонсо Дэвис.