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Канада вылетает с ЧМ после двух матчей. Команда забила один гол и пропустила пять
Сегодня разгромно проиграли Хорватии
Фото: Getty Images
Сборная Канады проиграла Хорватии со счетом 1:4 и стала второй командой, которая окончательно потеряла шансы на выход из группы. Первая такая сборная – Катар.
В первом туре канадцы уступили сборной Бельгии со счетом 0:1 – единственный гол в матче забил Миши Батшуайи. Во втором же туре команда получила четыре от хорватов: два от Андрея Крамарича и по одному от Марко Ливайи и Ловро Майера.
Примечательно, что в матче с Хорватией сборной Канады удалось забить один гол – он стал первым в истории выступлений команды на чемпионатах мира. Его автор – главная звезда сборной Альфонсо Дэвис.
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