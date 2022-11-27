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Канада вылетает с ЧМ после двух матчей. Команда забила один гол и пропустила пять

Чемпионат мира FIFA
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Сегодня разгромно проиграли Хорватии

Канада вылетает с ЧМ после двух матчей. Команда забила один гол и пропустила пять

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Сборная Канады проиграла Хорватии со счетом 1:4 и стала второй командой, которая окончательно потеряла шансы на выход из группы. Первая такая сборная – Катар.

В первом туре канадцы уступили сборной Бельгии со счетом 0:1 – единственный гол в матче забил Миши Батшуайи. Во втором же туре команда получила четыре от хорватов: два от Андрея Крамарича и по одному от Марко Ливайи и Ловро Майера.

Примечательно, что в матче с Хорватией сборной Канады удалось забить один гол – он стал первым в истории выступлений команды на чемпионатах мира. Его автор – главная звезда сборной Альфонсо Дэвис.

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В статье: Канада Национальная сборная Хорватии Чемпионат мира 2022
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