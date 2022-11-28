Южная Корея - Гана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Гана дала бой Португалии, но проиграла матч первого тура. А Южная Корея смогла остановить Уругвай. И теперь эти сборные сойдутся в очном противостоянии, чтобы выяснить, кто из них достоин выхода в плей-офф.

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Матч второго тура в группе Н состоится в понедельник, 28.11.2022, в 15.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).