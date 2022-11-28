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Бразилия - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Бразилия - Швейцария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images
И Швейцария, и Бразилия в первом туре добыли максимальный результат. Трудно сказать, какая из этих сборных была убедительнее, так что точные ответы на вопросы даст только их очная встреча.
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Матч второго тура в группе G состоится в понедельник, 28.11.2022, в 12.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
Чемпионат мира. 2-й тур
28 ноября. Доха. "Стэдиум 974"
Бразилия 18:00 Швейцария
Арбитр: Иван Сиснерос (Сальвадор)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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