 Бразилия - Швейцария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Бразилия - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Бразилия - Швейцария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Бразилия - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

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Новина українською

И Швейцария, и Бразилия в первом туре добыли максимальный результат. Трудно сказать, какая из этих сборных была убедительнее, так что точные ответы на вопросы даст только их очная встреча.

Матч второго тура в группе G состоится в понедельник, 28.11.2022, в 12.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира. 2-й тур
28 ноября. Доха. "Стэдиум 974"
Бразилия 18:00 Швейцария
Арбитр: Иван Сиснерос (Сальвадор)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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В статье: Бразилия Швейцария
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