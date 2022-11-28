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Португалия - Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Португалия - Уругвай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Очень интересный матч по вывеске. Обе команды крайне амбициозные и опытные. Чего стоит хотя бы имена Криштиану Роналду и Луиса Суареса. Кроме того, это невероятно важный матч для команд в плане турнирных перспектив.
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Матч второго тура в группе Н состоится в понедельник, 28.11.2022, в 21.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
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