Жиру: Будет лучше, если мы сможем избежать Аргентины в 1/8 финала ЧМ

Форвард "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру отметил, что он предпочел бы избегать встречи с Аргентиной в плей-офф Чемпионата мира 2022.

"Мы склонны говорить, что для того, чтобы пройти весь путь, вам нужно обыграть всех… Но если мы сможем избежать Аргентины в 1/8 финала, будет лучше", - поделился 36-летний нападающий.