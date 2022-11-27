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Жиру: Будет лучше, если мы сможем избежать Аргентины в 1/8 финала ЧМ
Оливье не хочет играть против Месси
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Форвард "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру отметил, что он предпочел бы избегать встречи с Аргентиной в плей-офф Чемпионата мира 2022.
"Мы склонны говорить, что для того, чтобы пройти весь путь, вам нужно обыграть всех… Но если мы сможем избежать Аргентины в 1/8 финала, будет лучше", - поделился 36-летний нападающий.
Напомним, вчера
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