 Вертонген: Мы плохо играем в нападении, потому что наша атака слишком стара ᐉ UA-Футбол
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Вертонген: Мы плохо играем в нападении, потому что наша атака слишком стара

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Защитник ответил Де Брюйне и Азару

Вертонген: Мы плохо играем в нападении, потому что наша атака слишком стара

Фото: Stadium Astro

UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал поражение команды от сборной Марокко со счетом 0:2. После двух туров у бельгийцев три очка и третье место в группе.

"Я предполагаю, что мы плохо играем в нападении, потому что наша атака слишком стара".

Ранее атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне заявил, что команда не выиграет ЧМ, потому что игроки "слишком стары". А вингер Эден Азар сказал, что у бельгийцев нету "трех самых быстрых центральных защитников в мире".

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В статье: Бельгия Эден Азар Ян Вертонген Кевин Де Брюйне Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
27.11.2022 в 22:02
Ага скажи це Роналду, Мессі, Левандовському . Просто ви невдахи.
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