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Вертонген: Мы плохо играем в нападении, потому что наша атака слишком стара
Защитник ответил Де Брюйне и Азару
Фото: Stadium Astro
Центральный защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал поражение команды от сборной Марокко со счетом 0:2. После двух туров у бельгийцев три очка и третье место в группе.
"Я предполагаю, что мы плохо играем в нападении, потому что наша атака слишком стара".
Ранее атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне заявил, что команда не выиграет ЧМ, потому что игроки "слишком стары". А вингер Эден Азар сказал, что у бельгийцев нету "трех самых быстрых центральных защитников в мире".
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