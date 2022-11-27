Вертонген: Мы плохо играем в нападении, потому что наша атака слишком стара

Центральный защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал поражение команды от сборной Марокко со счетом 0:2. После двух туров у бельгийцев три очка и третье место в группе.

"Я предполагаю, что мы плохо играем в нападении, потому что наша атака слишком стара".

Ранее атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне заявил, что команда не выиграет ЧМ, потому что игроки "слишком стары". А вингер Эден Азар сказал, что у бельгийцев нету "трех самых быстрых центральных защитников в мире".