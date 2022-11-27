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Не хватило сантиметров. Гол Рюдигера в ворота Испании отменили из-за минимального офсайда

Чемпионат мира FIFA
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На тоненького

Не хватило сантиметров. Гол Рюдигера в ворота Испании отменили из-за минимального офсайда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Германии могла неожиданно повести в счете в первом тайме против Испании. Антонио Рюдигер посетил штрафную "Фурии рохи" и замкнул фланговую подачу.

Однако полуавтоматическая система определения офсайда этот гол отменила. Позже режиссеры показали компьютерную графику со стоп-кадром на эпизоде, из-за чего гол не засчитали. Оказывается, Рюдигер оказался поближе к воротам Испании, чем Эмерик Ляпорт.

Добавим, что после первого тайма в матче Испания – Германия счет 0:0. Следите за игрой здесь.

Не хватило сантиметров. Гол Рюдигера в ворота Испании отменили из-за минимального офсайда - изображение 1

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В статье: Германия Испания Антонио Рюдигер
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