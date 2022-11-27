Не хватило сантиметров. Гол Рюдигера в ворота Испании отменили из-за минимального офсайда

Сборная Германии могла неожиданно повести в счете в первом тайме против Испании. Антонио Рюдигер посетил штрафную "Фурии рохи" и замкнул фланговую подачу.

Однако полуавтоматическая система определения офсайда этот гол отменила. Позже режиссеры показали компьютерную графику со стоп-кадром на эпизоде, из-за чего гол не засчитали. Оказывается, Рюдигер оказался поближе к воротам Испании, чем Эмерик Ляпорт.