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Не хватило сантиметров. Гол Рюдигера в ворота Испании отменили из-за минимального офсайда
На тоненького
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Германии могла неожиданно повести в счете в первом тайме против Испании. Антонио Рюдигер посетил штрафную "Фурии рохи" и замкнул фланговую подачу.
Однако полуавтоматическая система определения офсайда этот гол отменила. Позже режиссеры показали компьютерную графику со стоп-кадром на эпизоде, из-за чего гол не засчитали. Оказывается, Рюдигер оказался поближе к воротам Испании, чем Эмерик Ляпорт.
Добавим, что после первого тайма в матче Испания – Германия счет 0:0. Следите за игрой
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