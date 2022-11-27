Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Крамарич – тренеру Канады: Хорватия показала кто кого поимел
У Андрея два гола в матче
Фото: FIFA
Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич, забивший два гола в матче против Канады, ответил на предматчевые заявления тренера команды-соперника:
"Я хочу поблагодарить главного тренера Канады за мотивацию. В конце концов, Хорватия показала кто кого поимел".
Сборная Хорватии обыграла Канаду со счетом 4:1. Перед матчем тренер канадцев Джон Хердман заявил, что "они собираются пойти и поиметь Хорватию". В оригинале: "We're going to go and F Croatia".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бельгия - Марокко 0:2. Кевин Де Брюйне был прав – бельгийцы слишком стары
- Заря снова третья, но не отрывается от Динамо, Львов на дне. Таблица и результаты тура УПЛ
- Атмосфера в раздевалке сборной Франции улучшилась после отъезда Бензема
- ЧМ. Португалия - Гана 3:2. Спасибо арбитру за ошибку?
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн