Крамарич – тренеру Канады: Хорватия показала кто кого поимел

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич, забивший два гола в матче против Канады, ответил на предматчевые заявления тренера команды-соперника:

"Я хочу поблагодарить главного тренера Канады за мотивацию. В конце концов, Хорватия показала кто кого поимел".

Сборная Хорватии обыграла Канаду со счетом 4:1. Перед матчем тренер канадцев Джон Хердман заявил, что "они собираются пойти и поиметь Хорватию". В оригинале: "We're going to go and F Croatia".