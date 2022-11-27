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Крамарич – тренеру Канады: Хорватия показала кто кого поимел

Чемпионат мира FIFA
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У Андрея два гола в матче

Крамарич – тренеру Канады: Хорватия показала кто кого поимел

Фото: FIFA

UA-Футбол
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Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич, забивший два гола в матче против Канады, ответил на предматчевые заявления тренера команды-соперника:

"Я хочу поблагодарить главного тренера Канады за мотивацию. В конце концов, Хорватия показала кто кого поимел".

Сборная Хорватии обыграла Канаду со счетом 4:1. Перед матчем тренер канадцев Джон Хердман заявил, что "они собираются пойти и поиметь Хорватию". В оригинале: "We're going to go and F Croatia".

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В статье: Канада Андрей Крамарич Национальная сборная Хорватии Чемпионат мира 2022
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