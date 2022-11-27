Бундестим на грани краха. Испания выходит вперед в матче с Германией

Сборная Испании повела в счете в матче против Германии. На 62-й минуте Альваро Мората замкнул передачу с левого края от Хорди Альбы.

Испания на текущем Чемпионате мира еще не пропускала: после победы над Коста-Рикой 7:0 "Фурия Роха" выигрывает у Германии 1:0.

Ранее мы сообщали, что в первом тайме счет могли открыть немцы, однако гол Рюдигера не засчитали из-за минимального офсайда.

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