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Бундестим на грани краха. Испания выходит вперед в матче с Германией
Команда Флика может проиграть вторую игру подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Испании повела в счете в матче против Германии. На 62-й минуте Альваро Мората замкнул передачу с левого края от Хорди Альбы.
Испания на текущем Чемпионате мира еще не пропускала: после победы над Коста-Рикой 7:0 "Фурия Роха" выигрывает у Германии 1:0.
Ранее мы сообщали, что в первом тайме счет могли открыть немцы, однако гол Рюдигера
Следить за игрой Испания – Германия можно
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