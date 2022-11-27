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Фюллькруг забивает с паса Мусиалы. Испания 1:1 Германия

Чемпионат мира FIFA
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Сравняли на 83-й минуте

Фюллькруг забивает с паса Мусиалы. Испания 1:1 Германия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг сравнял счет в матче против Испании на 83 минуте. Он вышел на поле вместо Томаса Мюллера всего 13 минутами ранее. Ассист на Фюллькруга сделал Джамал Мусиала.

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В статье: Национальная сборная Испании Никлас Фуллкруг Национальная сборная Германии Чемпионат мира 2022 Джамал Мусиала
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