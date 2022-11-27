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Испания - Германия 1:1. Центрфорварды по-прежнему важны

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Все решит последний тур

Испания - Германия 1:1. Центрфорварды по-прежнему важны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pablo Morano/BSR Agency

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый топ-матч ЧМ-2022 прошел в целом, как и ожидалось. Испания владела мячом и оборонялась через контроль; Германия начала слабо, но на помощь пришел фирменный характер.

Уже на старте матча Дани Ольмо с линии штрафной пальнул в перекладину, обозначив настрой "Красной фурии". Ответа от немцев не последовало.

До середины второго тайма Ферран Торрес упустил два полумомента. Немцы огрызнулись только под занавес тайма голом из офсайда от Тони Рюдигера - конечно, головой.

В целом обеим командам сильно не хватало остроты. Тренеры явно не угадали с составами, и первым спохватился Энрике, выпустив чистого форварда - Морату. Как несложно догадаться, вскоре именно Альваро открыл счет. Помогла ему в этом фирменная передача с фланга от Альбы.

И вот только на этом месте проснулись Флик, его штаб, а еще немецкая сборная на поле. С выходами Сане и Фулькруга "Бундестим" заиграла острее, напористее - и у Испании появились проблемы. Как Мусияла с пары метров попал в Симона - до сих пор загадка, но он это сделал.

Впрочем, даже так вышло хорошо, ведь немцы почувствовали вкус игры, свою силу. Испания же показала свою главную слабость - команда Луиса Энрике очень уязвима без мяча.

Ответный гол был логичен, и показательно, что забил его 29-летний гигант Фулькруг из "Вердера", который еще пару лет назад играл во Второй Бундеслиге, но здесь и сейчас именно в нем Германия может найти мощь и силу, столь необходимую для голов. Думается, Флик урок выучил и дальше модных "фальшивых девяток" мы не увидим. Впрочем, это касается и Энрике - Испания с Моратой явно ярче, чем без него.

Ну, а в таблице у "Фурии" карт-бланш - 4 очка и матч против Японии в последнем туре. У немцев пока один балл, но впереди у нее лишь Коста-Рика, а это, как показали испанцы, отличный шанс и победить, и разницу голов подправить.

2-й тур чемпионата мира. Эль-Хор. "Эль-Байт"

Испания - Германия - 1:1

Голы: Мората, 62 - Фулькруг, 83

Испания: Симон - Карвахаль, Родри, Лапорт, Альба (Бальде, 82) - Гави (Нико Уильямс, 66), Бускетс, Педри - Гави, Бускетс, Педри - Ферран Торрес (Мората, 54), Асенсио (Коке, 66), Ольмо

Германия: Нойер - Керер (Клостерманн, 70), Зюле, Рюдигер, Раум (Шлоттербек, 87) - Киммих, Горецка - Гнабри (Хофман, 85), Гюндоган (Сане, 70), Мусияла - Мюллер (Фулькруг, 70)

Предупреждения: Бускетс, 44 - Керер, 37, Горецка, 58, Киммих, 60

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Комментарии (44)
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download1 (huyersk)
27.11.2022 в 23:56
Матч дуже напружений, радий, що бундестім не вилетів, бо має багато супер-гравців, закономірна нічия. Іспанці слабкі у фізиці, і передбачувано трохи атакують, виглядають слабкішими за німців, які атлетично прориваються фланглами , виграють у швидкості. Іспанцям нічого не світить на мундіалі, а ось Німечина здатна поборотися за найвищі місця. P.S. Мароканці - звіри
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0
-1
download1 (huyersk)
27.11.2022 в 23:53
Мусіяла, 19 років, на трансфермаркеті коштує 100 млн. Грає на ЧС та має кілька трофеїв за Баварію. Технікою та швидкістю, статурою нагадує наш талант Мудрика. Що курять Срна та Палкін , вимагаючі такі кошти ? Просто псують хлопцю кар'єру, Мудрику ні в якому разі не можно подовжувати контракт з Шахтарем та йти вільним агентом, як Циган
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0
-1
Comment06 (Украина)
27.11.2022 в 23:35
Классный матч выдали настоящие футбольные гроссмейстеры- смотрелся на одном дыхании! Немцы после неожиданного подарка в виде харакири Японии с Коста- Рикой воспряли духом- ведь даже поражение оставляло реальные шансы на второе место. Конечно, ранний вылет одного из фаворитов в ущерб ЧМ, но публичную порку немцы заслужили! Ну, а Япония еще долго будет вспоминать кошмарные 0:1!
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+1
0
download1 (huyersk)
27.11.2022 в 23:57
хіба за рівністю очок не особисті зустрічі враховуються ?
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0
-1
avatar
Campeón
27.11.2022 в 23:32
можна викреслювати Іспанію з претендентів на чемпіонство. З мокрими штанцями головного тренера, як це було в кінцівці матчу, чемпіонат світу не виграють
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0
-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.11.2022 в 23:34
П.Н.Х. еще раз пёс смердящий.
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+2
-1
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Барселиниуc (землянин)
27.11.2022 в 23:20
О, какой-то мадридский кабан уже по ветке промёлся и кучу минусов наставил.
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+2
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.11.2022 в 23:22
Их здесь уже два, только один о футболе, а чапман как всегда о дерьме.
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+1
-2
жажа_the_best (Харьков)
27.11.2022 в 23:17
Немцы еще в финале будут играть. Жалко сегодня не выиграли. Первый гол нужно было засчитывать там офсайд на пару миллиметров!
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0
-3
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.11.2022 в 23:13
Цікава ситуація перед останнім туром в цій групі. Навіть якби німці й програли, то все рівно мали б шанси вийти в 1/8
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
27.11.2022 в 23:16
Имея такую группу, Испания и Германия просто обречены были выходить из неё. И они выйдут.
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+2
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
27.11.2022 в 23:24
По ідеї так, але ніхто не думав, що японці виграють в першому турі, тому в останньому матчі групи не факт, що німці виграють. Тим паче, що Коста-Ріка виграла в вузькооких
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.11.2022 в 23:27
На всех чемпионатах в первых турах странные результаты случаются.
+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
27.11.2022 в 23:31
А на цьому ЧС відразу 2 таких результати- ще Аргентина
+1
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
27.11.2022 в 23:07
Шкода, що німці не продули!Замінили пенсіонера Мюлера і зрівняли відразу
Ответить
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
27.11.2022 в 23:09
Ну Асенсио не мой герой, это весьма мерзкий человек, столько про него историй нехороших. Хоть он и за Реал играет, но это временно. А Карвахаль, да простит он меня. Это просто Аспиликуэта наверное не готов, и скрипя зубами, Энрике решился дать Карве шанс))
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+1
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
27.11.2022 в 23:17
А что касается Мюллера, Флик упорно старается играть по конспектам Лёва и ничего не получается, как и у позднего Лёва. А вот только решился играть по своему, выпустил Сане и этого Фуллкруга, снял наконец Мюллера, так сразу и игра пошла
Ответить
+2
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
27.11.2022 в 23:07
Шоб сенсация, так нет, ну.
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.11.2022 в 23:12
Германия последний раз побеждала Испанию 8 лет тому назад и то в товарищеском матче.
Ответить
+1
-1
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
27.11.2022 в 23:29
На великих турнірах ( ЧС,ЧЄ ) останній раз німці перемагали іспанців ше на ЧЄ в 1988.
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
27.11.2022 в 23:00
Отскочили гавипедрики в конце, Сане бежал бежал и забыл ударить. Хороший матч
Ответить
+3
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.11.2022 в 23:03
Как и немцы в первом тайме могли уйти с пропущеным мячом. А матч интересный для просмотра получился.
Ответить
+2
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
27.11.2022 в 23:06
Ну да, могли. Сане разбудил Германию немного, ну и этот Полный Круг)
+1
-1
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
27.11.2022 в 23:04
Не підтримуєш Іспанію тому,шо мала футболерів з Мадриду там виступає?
Ответить
+2
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
27.11.2022 в 23:07
Вот вызвал бы Рамоса или Начо хотя бы, я бы поболел. Я сомневаюсь, что эти люди были бы хуже тех, кого он взял. Так что аж опорника Родри приходится в оборону ставить. Ну Энрике есть Энрике
0
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.11.2022 в 23:08
То уже мелкие детали, хотя сегодня Асенсио сыграл слабо. Да и Торрес сегодня был никакой.
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
27.11.2022 в 23:12
Торрес держит свою марку. Как он не попал в ворота в первом тайме я куй его знает.
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.11.2022 в 23:15
Повезло, что там был офсайд, а то я бы сейчас здесь такого написал
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
27.11.2022 в 23:09
А ти за німців вболівав? І мабуть хотів, зоб Рюдюгера гол не відмінили в першому таймі, бо він за Реал грає? А нічого, що за Іспанію грають Асенсіо, Карвахаль?
Ответить
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
27.11.2022 в 23:10
А я уже сверху ответил)
+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
27.11.2022 в 23:11
Бачу. Реально за німців вболівав?
0
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
27.11.2022 в 23:14
Ну я не хотел чтобы немцы вылетели, так то мне в принципе что то, что то. Я за Бразилию болею)
+1
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
27.11.2022 в 23:19
Один мадридець Картохаль гарно грав,Асенсіо був не замітний. 100% гольовий запоров прямо перед своєю заміною.
0
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
27.11.2022 в 23:15
Ну Рамос уже не реалівець,Начо могли б взяти і усе. Хто винуватий,шо в Мадриді не має іспанців а по збігу обставин в Барсі їх більше...
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0
0
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hrdhrd (Украина)
27.11.2022 в 23:19
Да я согласен, что Реал сейчас филиал сборных Бразилии и Франции) А Рамос все равно легенда Реала, как его можно не поддержать
0
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
27.11.2022 в 23:59
Кажеш,шо з зб.Бразилії вболіваєш? Не забувай,шо там грає каталенець Рафінья і екс каталанці Д.Альвес і Неймар.
Ответить
0
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
27.11.2022 в 22:59
Для Німеччини нічия рівноціна перемозі. Вони в додатковий час замість того,шоб спішитися і іти в перед,потратили 1хв шоб подати кутовий.
Ответить
+1
0
adey (Korosten)
27.11.2022 в 23:13
ну-ну...японці з іспанцями катають нічейку і бундестім їде додому пити пиво.
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.11.2022 в 23:19
Не факт. Якщо я не помиляюсь, то при рівній кількості очок спочатку враховують різницю голів, потім кількість забитих і тільки тоді гра між собою береться до уваги. Тому якщо німці виграють з різницею в 2гола в Коста-Ріки, то випереджають японців, якщо ті в нічию грають в третьому турі
0
0
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Campeón
27.11.2022 в 22:58
боротьба тікіташніка з фізруком переможця не виявила
Ответить
0
-7
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.11.2022 в 22:58
Хороший матч получился, как и ожидал. Хотел победы Испании, но ничья справедливый итог.
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+3
-2
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Campeón
27.11.2022 в 23:00
справедливо було би призначити пенальті та другу жовту бускетсу дати
Ответить
0
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.11.2022 в 23:01
П. Н. Х. пёс смердящий.
+3
-3
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Campeón
27.11.2022 в 23:01
там вже вашими все зайнято, руснява наволоч
+2
-3

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