Испания - Германия 1:1. Центрфорварды по-прежнему важны

Первый топ-матч ЧМ-2022 прошел в целом, как и ожидалось. Испания владела мячом и оборонялась через контроль; Германия начала слабо, но на помощь пришел фирменный характер.

Уже на старте матча Дани Ольмо с линии штрафной пальнул в перекладину, обозначив настрой "Красной фурии". Ответа от немцев не последовало.

До середины второго тайма Ферран Торрес упустил два полумомента. Немцы огрызнулись только под занавес тайма голом из офсайда от Тони Рюдигера - конечно, головой.

В целом обеим командам сильно не хватало остроты. Тренеры явно не угадали с составами, и первым спохватился Энрике, выпустив чистого форварда - Морату. Как несложно догадаться, вскоре именно Альваро открыл счет. Помогла ему в этом фирменная передача с фланга от Альбы.

2 - Álvaro Morata is the sixth player to score in consecutive games as a substitute in World Cup history (two goals), the first to do so for Spain ????????. Critical. pic.twitter.com/y2TAXydGdc

И вот только на этом месте проснулись Флик, его штаб, а еще немецкая сборная на поле. С выходами Сане и Фулькруга "Бундестим" заиграла острее, напористее - и у Испании появились проблемы. Как Мусияла с пары метров попал в Симона - до сих пор загадка, но он это сделал.

Впрочем, даже так вышло хорошо, ведь немцы почувствовали вкус игры, свою силу. Испания же показала свою главную слабость - команда Луиса Энрике очень уязвима без мяча.

Ответный гол был логичен, и показательно, что забил его 29-летний гигант Фулькруг из "Вердера", который еще пару лет назад играл во Второй Бундеслиге, но здесь и сейчас именно в нем Германия может найти мощь и силу, столь необходимую для голов. Думается, Флик урок выучил и дальше модных "фальшивых девяток" мы не увидим. Впрочем, это касается и Энрике - Испания с Моратой явно ярче, чем без него.

Niclas Füllkrug has spent much of his career in the German second tier. He made his international debut at 29 right before the tournament started, scoring off the bench against Oman. Now he comes off the bench again to score a big World Cup goal for Germany.???????? pic.twitter.com/hOSpRfMgDQ