Неудачник Куртуа, спасение Германии и умение Коста-Рики удивлять. Дайджест ЧМ-2022

На чемпионате мира 2022 определилась вторая команда, которая точно не выйдет из Группы. К компании неудачников, где уже есть Катар, присоединяется Канада. А вот Коста-Рика и Марокко, не являвшиеся фаворитами, порадовали своих фанатов. И едва не разочаровала Германия. Все это события восьмого игрового дня турнира.

Результаты дня

Группа Е

Япония – Коста-Рика 0:1

Гол: Фуллер 81

Испания – Германия 1:1

Голы: Мората 62 – Фюллькруг 83

# Команда И В Н П М РМ О 1 Испания 2 1 1 0 8-1 +7 4 2 Япония 2 1 0 1 2-2 0 3 3 Коста-Рика 2 1 0 1 1-7 -6 3 4 Германия 2 0 1 1 2-3 -1 1

Группа F

Бельгия – Марокко 0:2

Голы: Саисс 73, Абухляль 90+2

Хорватия – Канада 1:4

Голы: Крамарич 36, Ливайя 44, Крамарич 70, Майер 90+4 – Дэвис 2

# Команда И В Н П М РМ О 1 Хорватия 2 1 1 0 4-1 +3 4 2 Марокко 2 1 1 0 2-0 +2 4 3 Бельгия 2 1 0 1 1-2 -1 3 4 Канада 2 0 0 2 1-5 -4 0

Гол дня

Получилось действительно круто. А главное – нестандартно. Удар Саисса с острого угла застал врасплох вратаря команды-соперницы сборной Марокко. Пикантность в том, что этим вратарем был Тибо Куртуа – один из лучших голкиперов мира.

Этот гол стал не только красивым, но и определяющим для сборной Марокко. Он принес победу, открыв перед африканцами перспективы второго в их истории выхода в плей-офф Мундиаля.

Герой дня

Возможно, выбор не очевиден, но все же… Альваро Мората заработал репутацию форварда-транжиры. Особенно в сборной Испании. А тут вышло все наоборот: он появился на поле на 54-й минуте, а на 62-й уже отличился забитым мячом.

И самое главное – с первого же своего шанса. Ни до того, ни после того у Мораты не было особо удобных случаев, поэтому он выжал максимум из минимума. Что совершенно для него не характерно.

Для него это уже второй гол на турнире. Однако Коста-Рике забить было легко – там сверкала вся команда. Другое дело – наказать защиту Германии. Несмотря на кризис, Бундестим не выглядел обреченным и не позволял сопернику разбежаться. Так что уровень реализации при такой игре имел ключевое значение.

Для Альваро Мораты это 29-й гол за сборную Испании. И первые два гола именно на чемпионатах мира.

Неудачник дня

Тренер сборной Канады много лишнего наговорил после первого тура в контексте предстоящего матча с Хорватией. Точнее, сама идея зарядить и мотивировать своих игроков – верна, но возникают вопросы к форме.

В конце концов, после поражения 1:4 все слова обернулись против него. Теперь ему вспоминают слишком резкие высказывания и неуместные аллегории, тыкают фактом разгромного поражения и потери даже теоретических шансов на плей-офф.

Канада тренера Джона Хердмана в обоих своих матчах показала симпатичную игру, но второй среди 32-х участников потеряла шансы на выход из группы.

Факт дня

Сборная Канады забила свой первый гол на Мундиалях. Для этого ей понадобилось пять матчей. Примечательно, что мяч Альфонсо Дэвис стал еще и самым быстрым на текущем чемпионате – вторая минута.

Но это не помогло "кленовым листкам" выиграть или хотя бы сохранить шансы на выход из группы.

Странность дня

Коста-Рику после избиения от Испании списали со счетов. А Японию, напротив, называли реальным претендентом на выход из группы после победы над Германией. Представитель Азии действительно имел исторический шанс, но проиграл, пропустив от соперника гол с первого его удара в створ ворот на турнире.