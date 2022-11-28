Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неудачник Куртуа, спасение Германии и умение Коста-Рики удивлять. Дайджест ЧМ-2022
Восьмой игровой день
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На чемпионате мира 2022 определилась вторая команда, которая точно не выйдет из Группы. К компании неудачников, где уже есть Катар, присоединяется Канада. А вот Коста-Рика и Марокко, не являвшиеся фаворитами, порадовали своих фанатов. И едва не разочаровала Германия. Все это события восьмого игрового дня турнира.
Результаты дня
Япония – Коста-Рика 0:1
Гол: Фуллер 81
Испания – Германия 1:1
Голы: Мората 62 – Фюллькруг 83
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Испания
|2
|1
|1
|0
|8-1
|+7
|4
|2
|Япония
|2
|1
|0
|1
|2-2
|0
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1
|0
|1
|1-7
|-6
|3
|4
|Германия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
Бельгия – Марокко 0:2
Голы: Саисс 73, Абухляль 90+2
Хорватия – Канада 1:4
Голы: Крамарич 36, Ливайя 44, Крамарич 70, Майер 90+4 – Дэвис 2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Хорватия
|2
|1
|1
|0
|4-1
|+3
|4
|2
|Марокко
|2
|1
|1
|0
|2-0
|+2
|4
|3
|Бельгия
|2
|1
|0
|1
|1-2
|-1
|3
|4
|Канада
|2
|0
|0
|2
|1-5
|-4
|0
Гол дня
Получилось действительно круто. А главное – нестандартно. Удар Саисса с острого угла застал врасплох вратаря команды-соперницы сборной Марокко. Пикантность в том, что этим вратарем был Тибо Куртуа – один из лучших голкиперов мира.
Этот гол стал не только красивым, но и определяющим для сборной Марокко. Он принес победу, открыв перед африканцами перспективы второго в их истории выхода в плей-офф Мундиаля.
Герой дня
Возможно, выбор не очевиден, но все же… Альваро Мората заработал репутацию форварда-транжиры. Особенно в сборной Испании. А тут вышло все наоборот: он появился на поле на 54-й минуте, а на 62-й уже отличился забитым мячом.
И самое главное – с первого же своего шанса. Ни до того, ни после того у Мораты не было особо удобных случаев, поэтому он выжал максимум из минимума. Что совершенно для него не характерно.
Для него это уже второй гол на турнире. Однако Коста-Рике забить было легко – там сверкала вся команда. Другое дело – наказать защиту Германии. Несмотря на кризис, Бундестим не выглядел обреченным и не позволял сопернику разбежаться. Так что уровень реализации при такой игре имел ключевое значение.
Для Альваро Мораты это 29-й гол за сборную Испании. И первые два гола именно на чемпионатах мира.
Неудачник дня
Тренер сборной Канады много лишнего наговорил после первого тура в контексте предстоящего матча с Хорватией. Точнее, сама идея зарядить и мотивировать своих игроков – верна, но возникают вопросы к форме.
В конце концов, после поражения 1:4 все слова обернулись против него. Теперь ему вспоминают слишком резкие высказывания и неуместные аллегории, тыкают фактом разгромного поражения и потери даже теоретических шансов на плей-офф.
Канада тренера Джона Хердмана в обоих своих матчах показала симпатичную игру, но второй среди 32-х участников потеряла шансы на выход из группы.
Факт дня
Сборная Канады забила свой первый гол на Мундиалях. Для этого ей понадобилось пять матчей. Примечательно, что мяч Альфонсо Дэвис стал еще и самым быстрым на текущем чемпионате – вторая минута.
Но это не помогло "кленовым листкам" выиграть или хотя бы сохранить шансы на выход из группы.
Странность дня
Коста-Рику после избиения от Испании списали со счетов. А Японию, напротив, называли реальным претендентом на выход из группы после победы над Германией. Представитель Азии действительно имел исторический шанс, но проиграл, пропустив от соперника гол с первого его удара в створ ворот на турнире.
Популярное сейчас
- Испания – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- Звезда сборной Португалии сломал ребра на тренировке. Он пропустит весь групповой этап ЧМ
- Заря снова третья, но не отрывается от Динамо, Львов на дне. Таблица и результаты тура УПЛ
- На ЧМ в Катаре украинский флаг перепутали с флагом ЛГБТ
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Новости по теме
- 00:32 Зарубежные Крах хозяев, индивидуалисты Нидерландов и вторая подряд недосказанность США. Дайджест ЧМ-2022
- 00:58 Зарубежные Изысканность Бразилии, целеустремленность Роналду и всей Португалии, Азия удивляет. Джайджест ЧМ-2022
- 01:52 Зарубежные Резкость Испании, упущенный шанс Канады и Германия среди неудачников. Дайджест четвертого игрового дня ЧМ-2022