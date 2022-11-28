 Бразилия – Швейцария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Бразилия - Швейцария. Где и когда смотреть матч чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Ждем второй победы от фаворита?

Бразилия - Швейцария. Где и когда смотреть матч чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gokhan Balci/Anadolu Agency

Новина українською

Бразилия продемонстрировала выдающийся футбол в первом туре, но это же касалось и Англии, и Испании. Напомнить, как они выступили в туре под номером 2?

Каждый матч ЧМ - отдельная история, так что заранее списывать со счетов Швейцарию не надо. Тем более, она совсем недавно била в Лиге наций Испанию и Португалию, а за Бразилию завтра не сыграет травмированный Неймар. Налицо все предпосылки для конкурентного противостояния.

Удастся ли Селесао таки навязать горцам свой футбол и досрочно выйти в плей-офф - узнаем в понедельник, 28 ноября, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча Бразилия - Швейцария в 18:00.

Также встречу покажут сайт Суспільне Спорт и региональные филиалы канала (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Бразилия - Швейцария с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - SBS
  • Канада - TSN4, RDS, TSN1, TSN3, TSN5
  • Чехия - ČT Sport
  • Франция - Free, beIN Sports 1
  • Германия - Servus TV, Das Erste, Magenta Sport
  • Грузия - 1TV
  • Венгрия - M4 Sports
  • Израиль - KAN 11
  • Испания - Gol Mundial
  • Италия - RAI 1
  • Польша - TVP Sport, TVP1
  • Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV1, TVI
  • Румыния - TVR HD, TVR 1
  • Словакия - RTVS Sport, ČT Sport
  • Турция - TRT 1
  • Великобритания - ITV 1 UK, STV Scotland, ITVX
  • США - Peacock, FOX Network, Sling, Telemundo
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В статье: Бразилия Швейцария
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