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Бразилия - Швейцария. Где и когда смотреть матч чемпионата мира
Ждем второй победы от фаворита?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gokhan Balci/Anadolu Agency
Бразилия продемонстрировала выдающийся футбол в первом туре, но это же касалось и Англии, и Испании. Напомнить, как они выступили в туре под номером 2?
Каждый матч ЧМ - отдельная история, так что заранее списывать со счетов Швейцарию не надо. Тем более, она совсем недавно била в Лиге наций Испанию и Португалию, а за Бразилию завтра не сыграет травмированный Неймар. Налицо все предпосылки для конкурентного противостояния.
Удастся ли Селесао таки навязать горцам свой футбол и досрочно выйти в плей-офф - узнаем в понедельник, 28 ноября, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча Бразилия - Швейцария в 18:00.
Также встречу покажут сайт Суспільне Спорт и региональные филиалы канала (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Бразилия - Швейцария с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - SBS
- Канада - TSN4, RDS, TSN1, TSN3, TSN5
- Чехия - ČT Sport
- Франция - Free, beIN Sports 1
- Германия - Servus TV, Das Erste, Magenta Sport
- Грузия - 1TV
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - KAN 11
- Испания - Gol Mundial
- Италия - RAI 1
- Польша - TVP Sport, TVP1
- Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV1, TVI
- Румыния - TVR HD, TVR 1
- Словакия - RTVS Sport, ČT Sport
- Турция - TRT 1
- Великобритания - ITV 1 UK, STV Scotland, ITVX
- США - Peacock, FOX Network, Sling, Telemundo
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