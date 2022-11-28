Бразилия - Швейцария. Где и когда смотреть матч чемпионата мира

Бразилия продемонстрировала выдающийся футбол в первом туре, но это же касалось и Англии, и Испании. Напомнить, как они выступили в туре под номером 2?

Каждый матч ЧМ - отдельная история, так что заранее списывать со счетов Швейцарию не надо. Тем более, она совсем недавно била в Лиге наций Испанию и Португалию, а за Бразилию завтра не сыграет травмированный Неймар. Налицо все предпосылки для конкурентного противостояния.

Удастся ли Селесао таки навязать горцам свой футбол и досрочно выйти в плей-офф - узнаем в понедельник , 28 ноября , на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча Бразилия - Швейцария в 18:00 .

Также встречу покажут сайт Суспільне Спорт и региональные филиалы канала (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Бразилия - Швейцария с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут: