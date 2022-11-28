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UA-Футбол и VBET объявляют победителей первого этапа Конкурса прогнозов
Поздравляем!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вероятно, пользователи уже заждались, когда мы объявим имена победителей и призеров Конкурса прогнозов, который совместно проводят UA-Футбол и VBET. На самом деле, нам и самим стыдно, что вышло так долго. Однако, как известно, лучше поздно, чем никогда. Итак, мы рады сообщить триумфаторов первого из пяти этапов нашего соревнования!
Про условия участия, распределение мест, а также призы мы рассказывали
Также напомним, что все результаты можно просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн).
По итогам первого этапа равное количество баллов набрали трое: UKRFAN82, Kela и VOVA777Lviv. Выше оказался UKRFAN82 благодаря большему количеству угаданных результатов матчей (4). У двух других претендентов точных результатов оказалось по три.
Учитывая, что призы за второе-третье, четвертое-пятое и восьмое-девятое места идентичны, проводить дополнительный розыгрыш этих мест не потребовалось. Для определения шестой-седьмой и десятой позиций в нашем Конкурсе пригодился рандомайзер (ссылка на розыгрыши ниже).
Поздравляем победителей и призеров! Просим вас написать на info@ua-football.com с почты, указанной
И не забывайте. Это только первый этап. Наш конкурс прогнозов продолжается, равно как продолжается борьба в общем зачете!
- UKRFAN82 - 17 баллов (4 угаданных результата)
- Kela - 17 баллов (3 угаданных результата)
- VOVA777Lviv - 17 баллов (3 угаданных результата)
- Bush_Dima - 16 баллов
- home10971 - 16 баллов
- Jupiter_10 - 15 баллов (3 угаданных результата: розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
- 20alex70 - 15 баллов (3 угаданных результата: розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
- RomaGreb - 15 баллов (2 угаданных результата)
- ArtemG - 15 баллов (2 угаданных результата)
- Грибович Володимир - 14 баллов (розыгрыш 10 места проводился при помощи сервиса Random.org).
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