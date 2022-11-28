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Энрике: Нам не хватало уверенности, что мы можем доставить больше проблем Германии
Испания и Германия сыграли вничью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги встречи 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Германии (1:1).
"Когда я посмотрю игру снова, то думаю, что она принесет мне больше положительных эмоций, чем я испытываю сейчас. Мы лидируем в группе, и наша судьба зависит от нас самих, мне это нравится.
Испания провела хороший первый тайм, но в течение всей игры нам не хватало уверенности, что мы можем доставить больше проблем Германии. Они действовали по принципу "все или ничего", немцы нашли свой момент, но я все равно доволен своей командой. Гол Германии? Мы допустили ошибку, не свойственную нам.
Мне нравится наше отношение к игре и намерение показывать результат, а не говорить об этом. Мы собираемся быть сконцентрированы до последнего матча, победить и быть первыми в группе. Мы максимально уверены в том, что делаем и как это делаем", – приводит слова Энрике Marca.
Испанцы набрали 4 очка и лидируют в группе Е, в активе немцев - 1 балл.
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