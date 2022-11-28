 Энрике: Нам не хватало уверенности, что мы можем доставить больше проблем Германии ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Энрике: Нам не хватало уверенности, что мы можем доставить больше проблем Германии
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энрике: Нам не хватало уверенности, что мы можем доставить больше проблем Германии

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Испания и Германия сыграли вничью

Энрике: Нам не хватало уверенности, что мы можем доставить больше проблем Германии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги встречи 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Германии (1:1).

"Когда я посмотрю игру снова, то думаю, что она принесет мне больше положительных эмоций, чем я испытываю сейчас. Мы лидируем в группе, и наша судьба зависит от нас самих, мне это нравится.

Испания провела хороший первый тайм, но в течение всей игры нам не хватало уверенности, что мы можем доставить больше проблем Германии. Они действовали по принципу "все или ничего", немцы нашли свой момент, но я все равно доволен своей командой. Гол Германии? Мы допустили ошибку, не свойственную нам.

Мне нравится наше отношение к игре и намерение показывать результат, а не говорить об этом. Мы собираемся быть сконцентрированы до последнего матча, победить и быть первыми в группе. Мы максимально уверены в том, что делаем и как это делаем", – приводит слова Энрике Marca.

Испанцы набрали 4 очка и лидируют в группе Е, в активе немцев - 1 балл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Испания Луис Энрике Чемпионат Мира-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде