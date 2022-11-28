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Голкипер сборной Польши завершил интервью на ЧМ лозунгом "Слава Україні"
Войцех Щенсный поддержал украинцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный после победного матча с Саудовской Аравией (2:0) на чемпионате мира-2022 в Катаре поддержал Украину.
После игры 32-летний вратарь пообщался с представителями СМИ, среди которых был и украинский журналист. Когда вопросы у прессы исчерпались, поляк свою интервью завершил лозунгом: "Слава Україні!", выразив поддержку украинцам в войне с российскими оккупантами.
К слову, жена Войцеха – этническая украинка, уроженка Винницы, которая в детстве с родителями перебралась в Польшу.
Напомним, в матче против Саудовской Аравии Войцех отбил пенальти и спас свою команду еще четыре раза.
Воротар Польщі та Ювентуса Войцех Щенсни після перемоги над Саудівською Аравією завершив інтерв‘ю Суспільному «Слава Україні»: pic.twitter.com/IGOqu3oCU8— Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) November 27, 2022
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