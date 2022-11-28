Голкипер сборной Польши завершил интервью на ЧМ лозунгом "Слава Україні"

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный после победного матча с Саудовской Аравией (2:0) на чемпионате мира-2022 в Катаре поддержал Украину.

После игры 32-летний вратарь пообщался с представителями СМИ, среди которых был и украинский журналист. Когда вопросы у прессы исчерпались, поляк свою интервью завершил лозунгом: "Слава Україні!", выразив поддержку украинцам в войне с российскими оккупантами.

К слову, жена Войцеха – этническая украинка, уроженка Винницы, которая в детстве с родителями перебралась в Польшу.

Напомним, в матче против Саудовской Аравии Войцех отбил пенальти и спас свою команду еще четыре раза.