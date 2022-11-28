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Динамо с Металлистом, последний тур и начало плей-офф ЧМ. Расписание футбола на 28 ноября - 4 декабря
Как всегда, будет много интересного
фото - Getty Images
UA-Футбол традиционно собрал для вас список самых интересных матчей на следующую неделю, на этот раз с 28 ноября по 4 декабря. Конечно, в центре внимания Чемпионат мира, но не забывайте, что в Украинской Премьер-лиге еще будут подтягивать хвосты перед большими зимними каникулами.
Понедельник, 28 ноября
В первый день недели можно просмотреть шесть матчей. Два из них – это поединки 15-го тура УПЛ. "Александрия" будет принимать "Рух", а лидер чемпионата "Днепр-1" сыграет областное дерби с "Кривбассом". На Мундиале Бразилия без Неймара попытается обыграть неуступчивую Швейцарию, а в центральном матче дня встретятся Португалия и Уругвай.
- Камерун – Сербия. ЧМ. 12:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- "Александрия" – "Рух. УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- "Кривбасс" – "Днепр-1". УПЛ. 14:00. Setanta Sports
- Южная Корея – Гана. ЧМ. 15:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Бразилия – Швейцария. ЧМ. 18:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Португалия – Уругвай. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Вторник, 29 ноября
На ЧМ стартует третий тур группового этапа, следовательно, мы будем постепенно узнавать участников плей-офф. В группе А отпал Катар, но интрига сохраняется в треугольнике Эквадор – Сенегал – Нидерланды. В группе В многое решится в поединке между Ираном и США.
- Эквадор – Сенегал. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Нидерланды – Катар. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Иран – США. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Уэльс – Англия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Среда, 30 ноября
Перед решающими битвами в группах С и D на Мундиале можно посмотреть перенесенный матч УПЛ между "Динамо" и "Металлистом". Ну а в программе ЧМ центральная игра – это встреча Левандовского и Месси.
- "Динамо" – "Металлист. УПЛ. 14:00. 2+2, YouTube
- Австралия – Дания. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Тунис – Франция. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Польша – Аргентина. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Саудовская Аравия – Мексика. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Четверг, 1 декабря
Луганская команда продолжает бронзовую гонку с "Динамо". Хотя подопечные Ван Леувена могут даже догнать "Шахтер", если обыграют "Колос". На ЧМ третьего лишнего определят Хорватия и Бельгия, а также мы будем наблюдать за попытками Германии выйти в плей-офф.
- "Заря" – "Колос". УПЛ. 13:00. УНИАН, YouTube
- Канада – Марокко. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Хорватия – Бельгия. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Коста-Рика – Германия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Япония – Испания. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Пятница, 2 декабря
В УПЛ "Черноморец" попытается вырваться из зоны вылета в игре с "Кривбассом". А на чемпионате мира определятся последние участники плей-офф.
- "Черноморец" – "Кривбасс". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- Гана – Уругвай. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Южная Корея – Португалия. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Камерун – Бразилия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Сербия – Швейцария. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Суббота, 3 декабря
Теперь начнется плей-офф Чемпионата мира. Пока мы еще не знаем состава пар, но ситуация будет быстро меняться.
- 1 место группы А – 2 место группы В. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- 1С – 2D. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Воскресенье, 4 декабря
Как вам пара Франция – Аргентина? Или все же Мбаппе и компания встретятся с поляками? Кто будет соперником Англии (а может США) – Эквадор или Сенегал? Узнаем очень скоро.
- 1D – 2C. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- 1B – 2A. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
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