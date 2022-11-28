Динамо с Металлистом, последний тур и начало плей-офф ЧМ. Расписание футбола на 28 ноября - 4 декабря

UA-Футбол традиционно собрал для вас список самых интересных матчей на следующую неделю, на этот раз с 28 ноября по 4 декабря. Конечно, в центре внимания Чемпионат мира, но не забывайте, что в Украинской Премьер-лиге еще будут подтягивать хвосты перед большими зимними каникулами.

Понедельник, 28 ноября

В первый день недели можно просмотреть шесть матчей. Два из них – это поединки 15-го тура УПЛ. "Александрия" будет принимать "Рух", а лидер чемпионата "Днепр-1" сыграет областное дерби с "Кривбассом". На Мундиале Бразилия без Неймара попытается обыграть неуступчивую Швейцарию, а в центральном матче дня встретятся Португалия и Уругвай.

Камерун – Сербия. ЧМ. 12:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

"Александрия" – "Рух. УПЛ. 13:00. Setanta Sports

"Кривбасс" – "Днепр-1". УПЛ. 14:00. Setanta Sports

Южная Корея – Гана. ЧМ. 15:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Бразилия – Швейцария. ЧМ. 18:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Португалия – Уругвай. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Вторник, 29 ноября

На ЧМ стартует третий тур группового этапа, следовательно, мы будем постепенно узнавать участников плей-офф. В группе А отпал Катар, но интрига сохраняется в треугольнике Эквадор – Сенегал – Нидерланды. В группе В многое решится в поединке между Ираном и США.

Эквадор – Сенегал. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Нидерланды – Катар. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Иран – США. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Уэльс – Англия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Среда, 30 ноября

Перед решающими битвами в группах С и D на Мундиале можно посмотреть перенесенный матч УПЛ между "Динамо" и "Металлистом". Ну а в программе ЧМ центральная игра – это встреча Левандовского и Месси.

"Динамо" – "Металлист. УПЛ. 14:00. 2+2, YouTube

Австралия – Дания. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Тунис – Франция. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Польша – Аргентина. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Саудовская Аравия – Мексика. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Четверг, 1 декабря

Луганская команда продолжает бронзовую гонку с "Динамо". Хотя подопечные Ван Леувена могут даже догнать "Шахтер", если обыграют "Колос". На ЧМ третьего лишнего определят Хорватия и Бельгия, а также мы будем наблюдать за попытками Германии выйти в плей-офф.

"Заря" – "Колос". УПЛ. 13:00. УНИАН, YouTube

Канада – Марокко. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Хорватия – Бельгия. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Коста-Рика – Германия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Япония – Испания. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Пятница, 2 декабря

В УПЛ "Черноморец" попытается вырваться из зоны вылета в игре с "Кривбассом". А на чемпионате мира определятся последние участники плей-офф.

"Черноморец" – "Кривбасс". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

Гана – Уругвай. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Южная Корея – Португалия. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Камерун – Бразилия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Сербия – Швейцария. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Суббота, 3 декабря

Теперь начнется плей-офф Чемпионата мира. Пока мы еще не знаем состава пар, но ситуация будет быстро меняться.

1 место группы А – 2 место группы В. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

1С – 2D. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Воскресенье, 4 декабря

Как вам пара Франция – Аргентина? Или все же Мбаппе и компания встретятся с поляками? Кто будет соперником Англии (а может США) – Эквадор или Сенегал? Узнаем очень скоро.