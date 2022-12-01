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Звезда закрывает год, Левандовский против Мбаппе. Расписание футбола на 29 ноября - 4 декабря
Как всегда, будет много интересного
фото - Getty Images
UA-Футбол традиционно собрал для вас список самых интересных матчей на следующую неделю, на этот раз с 29 ноября по 4 декабря. Конечно, в центре внимания Чемпионат мира, но не забывайте, что в Украинской Премьер-лиге еще будут подтягивать хвосты перед большими зимними каникулами.
Четверг, 1 декабря
Луганская команда продолжает бронзовую гонку с "Динамо". Хотя подопечные Ван Леувена могут даже догнать "Шахтер", если обыграют "Колос". На ЧМ третьего лишнего определят Хорватия и Бельгия, а также мы будем наблюдать за попытками Германии выйти в плей-офф.
- "Заря" – "Колос". УПЛ. 13:00. УНИАН, YouTube
- Канада – Марокко. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Хорватия – Бельгия. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Коста-Рика – Германия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Япония – Испания. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Пятница, 2 декабря
В УПЛ "Черноморец" попытается вырваться из зоны вылета в игре с "Кривбассом". А на чемпионате мира определятся последние участники плей-офф.
- "Черноморец" – "Кривбасс". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- Гана – Уругвай. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Южная Корея – Португалия. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Камерун – Бразилия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Сербия – Швейцария. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Суббота, 3 декабря
Теперь начнется плей-офф Чемпионата мира. Аргентинцы таки попали на более слабого соперника, а вот пройдут ли Нидерланды, сказать тяжело
- Нидерланды - США. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Аргентина - Австралия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Воскресенье, 4 декабря
Левандовский не мог остановить Аргентину, удастся ли ему удивить действующих чемпионом мира? Англия, конечно, выглядит мощней Сенегала, но это ведь Англия - она всегда готова провалиться.
- Франция - Польша. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Англия - Сенегал. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
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