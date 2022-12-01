 Звезда закрывает год, Левандовский против Мбаппе. Расписание футбола на 29 ноября - 4 декабря ᐉ UA-Футбол
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Звезда закрывает год, Левандовский против Мбаппе. Расписание футбола на 29 ноября - 4 декабря

Чемпионат мира FIFA
(4 голосов)

Как всегда, будет много интересного

Звезда закрывает год, Левандовский против Мбаппе. Расписание футбола на 29 ноября - 4 декабря

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол традиционно собрал для вас список самых интересных матчей на следующую неделю, на этот раз с 29 ноября по 4 декабря. Конечно, в центре внимания Чемпионат мира, но не забывайте, что в Украинской Премьер-лиге еще будут подтягивать хвосты перед большими зимними каникулами.

Четверг, 1 декабря

Луганская команда продолжает бронзовую гонку с "Динамо". Хотя подопечные Ван Леувена могут даже догнать "Шахтер", если обыграют "Колос". На ЧМ третьего лишнего определят Хорватия и Бельгия, а также мы будем наблюдать за попытками Германии выйти в плей-офф.

  • "Заря" – "Колос". УПЛ. 13:00. УНИАН, YouTube
  • Канада – Марокко. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
  • Хорватия – Бельгия. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
  • Коста-Рика – Германия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
  • Япония – Испания. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Пятница, 2 декабря

В УПЛ "Черноморец" попытается вырваться из зоны вылета в игре с "Кривбассом". А на чемпионате мира определятся последние участники плей-офф.

  • "Черноморец" – "Кривбасс". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
  • Гана – Уругвай. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
  • Южная Корея – Португалия. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
  • Камерун – Бразилия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
  • Сербия – Швейцария. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Суббота, 3 декабря

Теперь начнется плей-офф Чемпионата мира. Аргентинцы таки попали на более слабого соперника, а вот пройдут ли Нидерланды, сказать тяжело

  • Нидерланды - США. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
  • Аргентина - Австралия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Воскресенье, 4 декабря

Левандовский не мог остановить Аргентину, удастся ли ему удивить действующих чемпионом мира? Англия, конечно, выглядит мощней Сенегала, но это ведь Англия - она всегда готова провалиться.

  • Франция - Польша. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
  • Англия - Сенегал. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
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В статье: Украинская Премьер-лига Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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walcom (Киев)
29.11.2022 в 19:41
Лео за Динамо)
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