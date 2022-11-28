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Флик после ничьей с Испанией: Мы добились колоссального успеха

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Специалист доволен результатом встречи

Флик после ничьей с Испанией: Мы добились колоссального успеха

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Ханси Флик дал комментарий после ничьей с Испанией (1:1) в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

"Команда билась бесстрашно. Но мы сделали лишь первый шаг. Мы команда. Даже если со стороны кажется иначе, мы едины.

Команда добилась колоссального успеха, я горжусь ей. На поле вышли воины, играющие сердцем. Если мы сохраним этот импульс и еще больше поверим в себя, то будем на многое способны", - сказал Флик на пресс-конференции.

Германия набрала 1 зачетный балл и остается в таблице группы Е на 4-м месте. В последнем туре немцы сыграют с Коста-Рикой (1 декабря).

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В статье: Германия Испания Чемпионат Мира-2022 Ханси Флик
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Источник:
dfb.de

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