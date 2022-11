Известны стартовые составы на матч Камерун – Сербия. Лидера африканцев отстранили из-за игрового стиля

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура в группе G ЧМ-2022 между сборными Камеруна и Сербии. Напомним, матч начнется в 12:00.

Камерун: Эпасси, Н’Кулу, Замбо Ангисса, Токо Экамби, Шупо‑Мотинг, Кунде, Онгла, Фай, Мбемо, Кастеллетто, Толо;

Сербия: В. Милинкович‑Савич, Павлович, Миленкович, Велькович, Максимович, Митрович, Тадич, Живкович, Лукич, Костич, С. Милинкович‑Савич.

Вратарь Камеруна Андре Онана отстранен от команды. Причина, как сообщает Фабрицио Романо, заключается в размолвке между тренером и футболистом из-за эпатажного игрового стиля голкипера. Менеджер команды настаивает на том, чтобы Онана играл в воротах "более традиционно". Есть также информация, что на самом деле он поссорился с главой Федерации Самюэлем Это'О, который в сборной "решает все – от состава до еды".

André Onana has been removed from Cameroon’s squad. Been told that the reason is a discussion with head coach as he insisted for different style of goalkeeping, more ‘traditional’ ???????? #Qatar2022



Onana has no intention to change his style — tense situation & so he’s been excluded. pic.twitter.com/UuoFp3WdLz