Иран требует отстранить сборную США на 10 матчей за скандальное фото с флагом

Федерация футбола Ирана требует отстранить сборную США на 10 дней из-за оскорбления достоинства страны, сообщает The Guardian.

Пресс-служба американской национальной команды в своих соцсетях опубликовала после 2-го тура турнирную таблицу группы B, на которой флаг Ирана был изображен без государственного герба. Представители федерации футбола Ирана остались недовольны этим - они считают, что это нарушение устава ФИФА и пункта о дискриминации, и за это нарушение предусмотрена даже 10-матчевая дисквалификация.

Теперь Иран отправил письмо-жалобу в комитет по этике ФИФА.

К слову, пресс-служба сборной США объяснила, что решение отказаться от официального флага Ирана в соцсетях – это "поддержка женщин в Иране, борющихся за базовые права человека".

29 ноября Иран и США сыграют в третьем туре ЧМ-2022 в группе В. Исход встречи определит участника плей-офф.

Напомним, в Иране уже второй месяц происходят беспорядки после убийства Махсы Амини - девушку забили камнями из-за ненадлежащего ношения хиджаба.

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