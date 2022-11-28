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Иран требует отстранить сборную США на 10 матчей за скандальное фото с флагом
Что случилось?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация футбола Ирана требует отстранить сборную США на 10 дней из-за оскорбления достоинства страны, сообщает The Guardian.
Пресс-служба американской национальной команды в своих соцсетях опубликовала после 2-го тура турнирную таблицу группы B, на которой флаг Ирана был изображен без государственного герба. Представители федерации футбола Ирана остались недовольны этим - они считают, что это нарушение устава ФИФА и пункта о дискриминации, и за это нарушение предусмотрена даже 10-матчевая дисквалификация.
Теперь Иран отправил письмо-жалобу в комитет по этике ФИФА.
К слову, пресс-служба сборной США объяснила, что решение отказаться от официального флага Ирана в соцсетях – это "поддержка женщин в Иране, борющихся за базовые права человека".
29 ноября Иран и США сыграют в третьем туре ЧМ-2022 в группе В. Исход встречи определит участника плей-офф.
Напомним, в Иране уже второй месяц происходят беспорядки после убийства Махсы Амини - девушку забили камнями из-за ненадлежащего ношения хиджаба.
The official US Soccer Twitter has posted the flag of Iran without the Islamic Republic symbol. US Soccer says it's to show "support for the women in Iran fighting for basic human rights." US Soccer adds it was a one-time display and it will restore the symbol moving forward. pic.twitter.com/KmhWqQoLSo— Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 27, 2022
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