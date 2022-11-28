 Камерун забивает первый гол на ЧМ-2022. Сербия в роли догоняющей команды - ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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Камерун забивает первый гол на ЧМ-2022. Сербия в роли догоняющей команды - ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
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Удачно разыгранный угловой

Камерун забивает первый гол на ЧМ-2022. Сербия в роли догоняющей команды - ВИДЕО

фото - Getty Images

Новина українською

Программу понедельника, 28 ноября, на ЧМ-2022 открывает поединок Камерун – Сербия. На 29-й минуте был забит первый гол в игре – сборная Камеруна повела в счете. После подачи углового Нкулу сбросил мяч на дальнюю штангу, где Жан-Шарль Кастеллетто с метра пробил в пустой угол.

Заметим, что для Камеруна это первый гол на Мундилае. В первом туре команда Ригобера Сонга уступила Швейцарии 0:1. Сербия также потерпела неудачу – проиграла Бразилии. Так что фактически эта игра – это битва за сохранение перспективы выхода в плей-офф.

За ходом поединка Камерун – Сербия следите с помощью трансляции на UA-Футбол >>>

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В статье: Камерун Сербия ЧМ-2022
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