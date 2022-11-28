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Камерун забивает первый гол на ЧМ-2022. Сербия в роли догоняющей команды - ВИДЕО
Удачно разыгранный угловой
фото - Getty Images
Программу понедельника, 28 ноября, на ЧМ-2022 открывает поединок Камерун – Сербия. На 29-й минуте был забит первый гол в игре – сборная Камеруна повела в счете. После подачи углового Нкулу сбросил мяч на дальнюю штангу, где Жан-Шарль Кастеллетто с метра пробил в пустой угол.
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Заметим, что для Камеруна это первый гол на Мундилае. В первом туре команда Ригобера Сонга уступила Швейцарии 0:1. Сербия также потерпела неудачу – проиграла Бразилии. Так что фактически эта игра – это битва за сохранение перспективы выхода в плей-офф.
За ходом поединка Камерун – Сербия следите с помощью трансляции на UA-Футбол >>>
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