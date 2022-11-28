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Сербия шокирует Камерун двумя голами перед перерывом
Стандарт и искусный удар звезды
фото - Getty Images
В матче второго тура группового этапа Чемпионата мира 2022 между Камеруном и Сербией забиты еще два гола. На точный удар Кастеллетто сербы ответили двумя голами "в раздевалку".
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Сначала Павлович головой замкнул подачу со штрафного от Тадича. А еще через две минуты сербы обокрали защитника перед штрафной, Живкович отдал на Милинковича-Савича и звезда «Лацио» положил в нижний угол не сильным ударом с 20 метров. Голкипер Эпасси, неожиданно заменивший основного камерунского вратаря Онана, свою команду спасти не смог.
Так что команды ушли на перерыв при счете 1:2 в пользу Сербии.
За ходом поединка Камерун – Сербия следите с помощью трансляции на UA-Футбол >>>
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