Сербия шокирует Камерун двумя голами перед перерывом

В матче второго тура группового этапа Чемпионата мира 2022 между Камеруном и Сербией забиты еще два гола. На точный удар Кастеллетто сербы ответили двумя голами "в раздевалку".

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Сначала Павлович головой замкнул подачу со штрафного от Тадича. А еще через две минуты сербы обокрали защитника перед штрафной, Живкович отдал на Милинковича-Савича и звезда «Лацио» положил в нижний угол не сильным ударом с 20 метров. Голкипер Эпасси, неожиданно заменивший основного камерунского вратаря Онана, свою команду спасти не смог.

Так что команды ушли на перерыв при счете 1:2 в пользу Сербии.

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