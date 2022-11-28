Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В сборной Бразилии - подозрение на распространение вирусного заболевания
Сегодня бразильцам играть против Швейцарии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В лагере сборной Бразилии появилось подозрение на распространение вирусного заболевания, сообщает Goal.com.
Согласно данным источника, из-за симптомов гриппа некоторые упражнения на тренировках в последние дни пропускали Антони, Лукас Пакета и Алиссон. Также сообщается, что вышеупомянутые футболисты все же готовы сыграть против Швейцарии во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022, но наставник бразильцев Тите еще не определился с составом на игру.
Из-за травм точно не смогут выйти на футбольное поле Неймар и Данило.
Напомним, поединок между сборными Бразилии и Швейцарии состоится уже сегодня, 28 ноября. Начало - в 18:00.
Популярное сейчас
- Иран требует отстранить сборную США на 10 матчей за скандальное фото с флагом
- Флик после ничьей с Испанией: Мы добились колоссального успеха
- Динамо с Металлистом, последний тур и начало плей-офф ЧМ. Расписание футбола на 28 ноября - 4 декабря
- Германия не оттолкнулась от дна, Канада прощается с ЧМ. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО