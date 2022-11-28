 В сборной Бразилии - подозрение на распространение вирусного заболевания ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. В сборной Бразилии - подозрение на распространение вирусного заболевания
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В сборной Бразилии - подозрение на распространение вирусного заболевания

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Сегодня бразильцам играть против Швейцарии

В сборной Бразилии - подозрение на распространение вирусного заболевания

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В лагере сборной Бразилии появилось подозрение на распространение вирусного заболевания, сообщает Goal.com.

Согласно данным источника, из-за симптомов гриппа некоторые упражнения на тренировках в последние дни пропускали Антони, Лукас Пакета и Алиссон. Также сообщается, что вышеупомянутые футболисты все же готовы сыграть против Швейцарии во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022, но наставник бразильцев Тите еще не определился с составом на игру.

Из-за травм точно не смогут выйти на футбольное поле Неймар и Данило.

Напомним, поединок между сборными Бразилии и Швейцарии состоится уже сегодня, 28 ноября. Начало - в 18:00.

Читайте такжеБразилия - Швейцария. Где и когда смотреть матч чемпионата мира
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Чемпионат Мира-2022 Алиссон Бекер Лукас Пакета Антони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде