В сборной Бразилии - подозрение на распространение вирусного заболевания

В лагере сборной Бразилии появилось подозрение на распространение вирусного заболевания, сообщает Goal.com.

Согласно данным источника, из-за симптомов гриппа некоторые упражнения на тренировках в последние дни пропускали Антони, Лукас Пакета и Алиссон. Также сообщается, что вышеупомянутые футболисты все же готовы сыграть против Швейцарии во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022, но наставник бразильцев Тите еще не определился с составом на игру.

Из-за травм точно не смогут выйти на футбольное поле Неймар и Данило.

Напомним, поединок между сборными Бразилии и Швейцарии состоится уже сегодня, 28 ноября. Начало - в 18:00.