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Сборные Южной Кореи и Ганы объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022
Начало - в 15:00
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 28 ноября состоится матч между сборными Южной Кореи и Ганы в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Уже стали известны стартовые составы на эту игру.
Напомним, что игра начнется в 15:00, а за текстовой трансляцией матча вы можете следить на UA-Футбол.
Южная Корея: Сын Гю Ким – Мун Хван Ким, Мин Дже Ким, Йон Гвон Ким, Джин Су Ким – Хван, У Йон Чон – Квон, У Йон Чон, Сон – Чо.
Гана: Ати‑Зиги – Лампти, Салису, Амарти, Менса, Парти, Кудус, Абдул Самед, Джордан Айю, Андре Айю, Уильямс.
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