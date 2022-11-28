Сборные Южной Кореи и Ганы объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022

В понедельник, 28 ноября состоится матч между сборными Южной Кореи и Ганы в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Уже стали известны стартовые составы на эту игру.

Напомним, что игра начнется в 15:00, а за текстовой трансляцией матча вы можете следить на UA-Футбол.

Южная Корея: Сын Гю Ким – Мун Хван Ким, Мин Дже Ким, Йон Гвон Ким, Джин Су Ким – Хван, У Йон Чон – Квон, У Йон Чон, Сон – Чо.

Гана: Ати‑Зиги – Лампти, Салису, Амарти, Менса, Парти, Кудус, Абдул Самед, Джордан Айю, Андре Айю, Уильямс.