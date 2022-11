Павлович стал самым молодым автором гола Сербии на чемпионатах мира

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович стал самым молодым автором гола своей национальной команды на чемпионатах мира, сообщает Opta.

Павлович отличился в матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против Камеруна (3:3). Футболист "РБ Зальцбурга" поразил ворота соперника на 45+1 минуте в возрасте 21 год 188 дней, сделав счет 1:1.

Напомним, в следующем туре Сербия сыграет против Швейцарии. Поединок пройдет 2 декабря в 12:00.

21y 188d - At 21 years and 188 days, RB Salzburg's Strahinja Pavlovic became Serbia's youngest goal scorer at a #FIFAWorldCup. Youth. #CAMSRB pic.twitter.com/u7kTrVybVE