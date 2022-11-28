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Гана выходит вперед в матче против Южной Кореи
Первый пропущенный для Южной Кореи на текущем ЧМ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Ганы открывает счет в матче против Южной Кореи. После подачи с левого края к линии вратарской игрокам африканской сборной удалось быстрее сориентироваться в сумбуре и затолкать мяч в ворота соперников.
Автором результативного удара на 24-й минуте стал Мохаммед Салису. Для защитника Саутгемптона этот гол стал дебютным в официальном матче в составе своей национальной сборной.
Для сборной Ганы это уже третий гол на ЧМ-2022. В предыдущем поединке африканская сборная уступила Португалии 2:3. В свою очередь, Южная Корея пока не забивала и впервые пропустила, ведь в первом туре сыграла вничью с Уругваем 0:0.
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