Гана выходит вперед в матче против Южной Кореи

Сборная Ганы открывает счет в матче против Южной Кореи. После подачи с левого края к линии вратарской игрокам африканской сборной удалось быстрее сориентироваться в сумбуре и затолкать мяч в ворота соперников.

Автором результативного удара на 24-й минуте стал Мохаммед Салису. Для защитника Саутгемптона этот гол стал дебютным в официальном матче в составе своей национальной сборной.

Для сборной Ганы это уже третий гол на ЧМ-2022. В предыдущем поединке африканская сборная уступила Португалии 2:3. В свою очередь, Южная Корея пока не забивала и впервые пропустила, ведь в первом туре сыграла вничью с Уругваем 0:0.