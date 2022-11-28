Печаль для Сона. Гана стала первой с 2014 африканской сборной, забившей на ЧМ два гола до перерыва

Сборная Северной Кореи пропускает второй гол в поединке против Ганы. На этот раз автором результативного удара стал Мохаммед Кудус, в прыжке замкнувший подачу с левого фланга.

Что интересно, гонцы забивают два гола во втором подряд поединке на Мундиале в Катаре. Таким образом, на данный момент у них уже четыре гола. Больше Гана забивала за один Чемпионат мира только в 2010-м, когда добралась до четвертьфинала турнира.

Сборная Ганы стала первой с 2014 года африканской сборной, за тайм забившей два гола. Ранее это удавалось Алжиру также против Южной Кореи.