 Печаль для Сона. Гана стала первой с 2014 африканской сборной, забившей на ЧМ два гола до перерыва ᐉ UA-Футбол
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Печаль для Сона. Гана стала первой с 2014 африканской сборной, забившей на ЧМ два гола до перерыва

Чемпионат мира FIFA
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Азиатская сборная пока проваливается

Печаль для Сона. Гана стала первой с 2014 африканской сборной, забившей на ЧМ два гола до перерыва

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Северной Кореи пропускает второй гол в поединке против Ганы. На этот раз автором результативного удара стал Мохаммед Кудус, в прыжке замкнувший подачу с левого фланга.

Что интересно, гонцы забивают два гола во втором подряд поединке на Мундиале в Катаре. Таким образом, на данный момент у них уже четыре гола. Больше Гана забивала за один Чемпионат мира только в 2010-м, когда добралась до четвертьфинала турнира.

Сборная Ганы стала первой с 2014 года африканской сборной, за тайм забившей два гола. Ранее это удавалось Алжиру также против Южной Кореи.

На 34-ю минуту матча Южная Корея – Гана счет 0:2. Следите за ходом встречи в нашем онлайне здесь.

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В статье: Гана Южная Корея
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