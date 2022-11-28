Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Печаль для Сона. Гана стала первой с 2014 африканской сборной, забившей на ЧМ два гола до перерыва
Азиатская сборная пока проваливается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Северной Кореи пропускает второй гол в поединке против Ганы. На этот раз автором результативного удара стал Мохаммед Кудус, в прыжке замкнувший подачу с левого фланга.
Что интересно, гонцы забивают два гола во втором подряд поединке на Мундиале в Катаре. Таким образом, на данный момент у них уже четыре гола. Больше Гана забивала за один Чемпионат мира только в 2010-м, когда добралась до четвертьфинала турнира.
Сборная Ганы стала первой с 2014 года африканской сборной, за тайм забившей два гола. Ранее это удавалось Алжиру также против Южной Кореи.
На 34-ю минуту матча Южная Корея – Гана счет 0:2. Следите за ходом встречи в нашем онлайне
Популярное сейчас
- Иран требует отстранить сборную США на 10 матчей за скандальное фото с флагом
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Кривбасс - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 ноября 2022
- Футболисты Саудовской Аравии получили по премиальному авто и 2,5 млн евро за победу над Аргентиной
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Новости по теме
- 14:10 Зарубежные Южная Корея - Гана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- 00:38 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей понедельника до 12:00
- 23:09 Зарубежные Германия не оттолкнулась от дна, Канада прощается с ЧМ. Расписание и результаты ЧМ-2022