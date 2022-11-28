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Мексиканский боксер угрожает Месси: Ему лучше молиться, чтобы я его не нашел

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Аргентинец позволил себе бросить на пол футболку побежденных соперников

Мексиканский боксер угрожает Месси: Ему лучше молиться, чтобы я его не нашел

фото - Getty Images

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Чемпиона мира по боксу Сауль Альварес (58-2-2) угрожает Лионелю Месси, после того, как капитан сборной Аргентины бросил футболку Мексики на пол в раздевалке по окончанию матча (2:0).

"Ребята, вы видели, как Месси натирал пол нашей футболкой с флагом? Ему лучше молиться богу, чтобы я его не нашел. Так же, как я уважаю Аргентину, он должен уважать Мексику. Я не обвиняю страну в целом, я говорю только о том вздоре, который сделал Месси", – написал боксер у себя в твиттере.

Месси открыл счет в том матче, ударом издали на 64-ой минуте, а поединок закончился со счетом 2:0.

В последнем туре Аргентина встретиться со сборной Польши, а Мексика – с Саудовской Аравией. Оба матча пройдут 30-го ноября.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Мексика Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2022 в 16:45
Клоун, за футболку с флагом ему обидно стало. А сами плюют на свою страну и тысячами в США лезут во все щели.
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