Мексиканский боксер угрожает Месси: Ему лучше молиться, чтобы я его не нашел

Чемпиона мира по боксу Сауль Альварес (58-2-2) угрожает Лионелю Месси, после того, как капитан сборной Аргентины бросил футболку Мексики на пол в раздевалке по окончанию матча (2:0).

"Ребята, вы видели, как Месси натирал пол нашей футболкой с флагом? Ему лучше молиться богу, чтобы я его не нашел. Так же, как я уважаю Аргентину, он должен уважать Мексику. Я не обвиняю страну в целом, я говорю только о том вздоре, который сделал Месси", – написал боксер у себя в твиттере.

Месси открыл счет в том матче, ударом издали на 64-ой минуте, а поединок закончился со счетом 2:0.

В последнем туре Аргентина встретиться со сборной Польши, а Мексика – с Саудовской Аравией. Оба матча пройдут 30-го ноября.