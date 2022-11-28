Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мексиканский боксер угрожает Месси: Ему лучше молиться, чтобы я его не нашел
Аргентинец позволил себе бросить на пол футболку побежденных соперников
фото - Getty Images
Чемпиона мира по боксу Сауль Альварес (58-2-2) угрожает Лионелю Месси, после того, как капитан сборной Аргентины бросил футболку Мексики на пол в раздевалке по окончанию матча (2:0).
"Ребята, вы видели, как Месси натирал пол нашей футболкой с флагом? Ему лучше молиться богу, чтобы я его не нашел. Так же, как я уважаю Аргентину, он должен уважать Мексику. Я не обвиняю страну в целом, я говорю только о том вздоре, который сделал Месси", – написал боксер у себя в твиттере.
Месси открыл счет в том матче, ударом издали на 64-ой минуте, а поединок закончился со счетом 2:0.
В последнем туре Аргентина встретиться со сборной Польши, а Мексика – с Саудовской Аравией. Оба матча пройдут 30-го ноября.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Голкипер сборной Польши завершил интервью на ЧМ лозунгом "Слава Україні"
- Впервые за 5 месяцев. Днепр-1 вернулся на свою тренировочную базу
- Возможно, самый лучший гол всего ЧМ-2022. ВИДЕО, как Ришарлисон забил Сербии бисиклетой
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Новости по теме
- 09:49 Зарубежные Месси признан игроком матча против Мексики. Также он установил уникальное достижение
- 07:50 Зарубежные Месси поставил рекорд по забитым голам за сборную Аргентины в календарном году
- 07:37 Зарубежные Прорыв Левандовского и Аргентины, темп действующего чемпиона и Австралия против прогнозов. Дайджест ЧМ-2022