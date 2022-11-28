 Куртуа: Матч против Хорватии будет для Бельгии своего рода финалом ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Куртуа: Матч против Хорватии будет для Бельгии своего рода финалом
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа: Матч против Хорватии будет для Бельгии своего рода финалом

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Команды встретятся 1 декабря

Куртуа: Матч против Хорватии будет для Бельгии своего рода финалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился ожиданиями от предстоящей игры с национальной командой Хорватии в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022.

"Мы знаем, насколько хороша сборная Хорватии, в её составе выступают очень одарённые игроки, они действуют организованно. Этот матч будет для нас своего рода финалом против действующих финалистов чемпионата мира.

В двух первых матчах мы не показали нашу лучшую игру, и если мы хотим рассчитывать на успех в третьем туре, нам необходимо выступить значительно лучше", - приводит слова Куртуа TMW.

Напомним, Бельгия неожиданно уступила Марокко (0:2) и с тремя пунктами идет третьей в своей группе. Возглавляет квартет Хорватия с четырьмя очками, замыкает четверку Канада (0).

Матч Хорватия - Бельгия состоится 1 декабря в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Тибо Куртуа Чемпионат Мира-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде