Куртуа: Матч против Хорватии будет для Бельгии своего рода финалом

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился ожиданиями от предстоящей игры с национальной командой Хорватии в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022.

"Мы знаем, насколько хороша сборная Хорватии, в её составе выступают очень одарённые игроки, они действуют организованно. Этот матч будет для нас своего рода финалом против действующих финалистов чемпионата мира.

В двух первых матчах мы не показали нашу лучшую игру, и если мы хотим рассчитывать на успех в третьем туре, нам необходимо выступить значительно лучше", - приводит слова Куртуа TMW.