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Куртуа: Матч против Хорватии будет для Бельгии своего рода финалом
Команды встретятся 1 декабря
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился ожиданиями от предстоящей игры с национальной командой Хорватии в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022.
"Мы знаем, насколько хороша сборная Хорватии, в её составе выступают очень одарённые игроки, они действуют организованно. Этот матч будет для нас своего рода финалом против действующих финалистов чемпионата мира.
В двух первых матчах мы не показали нашу лучшую игру, и если мы хотим рассчитывать на успех в третьем туре, нам необходимо выступить значительно лучше", - приводит слова Куртуа TMW.
Напомним, Бельгия неожиданно уступила Марокко (0:2) и с тремя пунктами идет третьей в своей группе. Возглавляет квартет Хорватия с четырьмя очками, замыкает четверку Канада (0).
Матч Хорватия - Бельгия состоится 1 декабря в 17:00.
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