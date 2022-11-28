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Гана снова выходит вперед. Дубль Кудуса и пятый гол в матче
7 минут держался счет ничейным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Гана в онгеной встрече все-таки выходит вперед. Мохаммед Кудус забивает снова и оформляет дубль.
68' Мохаммед Кудус – 2:3
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