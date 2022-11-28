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Гана снова выходит вперед. Дубль Кудуса и пятый гол в матче

Чемпионат мира FIFA
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7 минут держался счет ничейным

Гана снова выходит вперед. Дубль Кудуса и пятый гол в матче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гана в онгеной встрече все-таки выходит вперед. Мохаммед Кудус забивает снова и оформляет дубль.

68' Мохаммед Кудус – 2:3

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В статье: Гана Южная Корея Чемпионат мира 2022
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