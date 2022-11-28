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Чо Хе-сон первый игрок Южной Кореи в истории, оформивший дубль в матче ЧМ
Сказочный матч для Чо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чо Хе-сон сначала уменьшил отрыв, а потом и сравнял счет в матче сборных Южной Кореи и Ганы. Он стал первым игроком в истории своей национальной команды, забивший более 1-го мяча в игре чемпионата мира.
В то же время, он первый игрок из Азии, дважды забивший головой в одном матче.
В последнем туре Южная Кореи сыграет против Португалии, а Гана – с Уругваем. Встречи пройдут 2-го декабря.
2 - Cho Gue-Sung is the first Korea Republic player to score more than once in a World Cup game, while he is the first Asian player to score two headers in a World Cup game. Brace. pic.twitter.com/BRMakzLq4f— OptaJoe (@OptaJoe) November 28, 2022
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