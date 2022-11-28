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Чо Хе-сон первый игрок Южной Кореи в истории, оформивший дубль в матче ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Сказочный матч для Чо

Чо Хе-сон первый игрок Южной Кореи в истории, оформивший дубль в матче ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чо Хе-сон сначала уменьшил отрыв, а потом и сравнял счет в матче сборных Южной Кореи и Ганы. Он стал первым игроком в истории своей национальной команды, забивший более 1-го мяча в игре чемпионата мира.

В то же время, он первый игрок из Азии, дважды забивший головой в одном матче.

В последнем туре Южная Кореи сыграет против Португалии, а Гана – с Уругваем. Встречи пройдут 2-го декабря.

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В статье: Южная Корея Чемпионат мира 2022
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