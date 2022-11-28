Неудавшийся камбэк. Южная Корея - Гана 2:3

Когда у тебя в одной группе Португалия и Уругвай, шансов в борьбе за плей-офф немного. Поэтому важность в битве с другим претендентом на одну из двух нижних строчек серьезно растет. Кто побеждает – тот сохраняет шансы на светлое будущее, а также на сенсацию. Неудачливая команда остается ни с чем. Есть и третий вариант, который сегодня немного раньше показали Камерун и Сербия, когда ничья не пошла на пользу никому из них.

Футбол в целом очень напоминал УПЛ-овский. Много желания, но также много брака и мало идей, как материализовать контроль мяча во что-то изысканное. В составе обеих команд есть топ-игроки, однако они не способны поднять общий уровень команд на несколько ступеней.

Азиатская сборная больше контролировала мяч в первом тайме, однако не смогла нанести ни одного удара в створ ганских ворот. Соперник был гораздо более конкретным и реализовал свои шансы. Опять же в стиле нашей Премьер-лиги: после стандарта забили первый, после еще одной фланговой подачи - второй.

Перевернуть игру южнокорейцам помогла замена: Ли Кан Ин, забивавший в свое время в ворота сборной Украины на молодежном Чемпионате мира, через минуту после выхода на поле стал автором ассиста. И пока оппонент не успел прийти в себя, Чо Ки Сын оформил дубль в почти идентичном первому голу стилю: после навеса.

Казалось, что представитель Азии дожмет и до третьего гола, однако все оказалось совершенно наоборот: Гана в одной из немногих атак нашла свой третий шанс в этом матче: прострел с фланга, Уильямс коряво не попал по мячу, однако его подстраховал Кудус и оформил дубль.

Последние полчаса (учитывая компенсированное время) прошли в давлении со стороны Южной Кореи. Но реализовать хоть что-то из созданного не удалось. Вероятно, больше из-за разочарования в себе наставник сборной Паулу Бенту уже после финального свистка наговорил очень много лишнего в сторону рефери, за что получил красную карточку. Ганцы на это смотрели со стороны и тихонько радовались. Ведь благодаря этой победе они поднялись на вторую строчку и продолжают сражаться за 1/8 финала. У Южной Кореи шансы еще есть, однако для этого необходимо в последнем туре обязательно побеждать Португалию и надеяться на удачные результаты других матчей в группе - вероятность, что все события сойдутся, крайне низкая.

Южная Корея - Гана 2:3

Голы: Чо Гю Сон 58, Чо Гю Сон 61 - Мохаммед Салису 24, Мохаммед Кудус 34, Мохаммед Кудус 68

Южная Корея: Ким Сын-Кю, Ким Джин Су, Ким Мин Дже (Квон Ген Вон 20), Чон У Ён (Хван Ый Джо 79), Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Чо Гю Сон, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Квон Чхан Хун (Ли Кан Ин 57), Чжон Ву Ен (На Сан Хо 46)

Гана: Лоуренс Ати, Тарик Лемпти (Денис Одои 78), Мохаммед Салису, Томас Парти, Джордан Айю (Даниэл-Кофи Кьере 79), Андре Айю (Камалдин Сулемана 78), Гидеон Менса (Абдул Раман Баба 88), Даниэль Амарти, Иньяки Уильямс, Мохаммед Кудус (Александр Джику 83), Салис Абдул Самед

Предупреждения: Чон У Ён 27, Ким Ен Гвон 77 - Даниэль Амарти 21, Тарик Лемпти 73