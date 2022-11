Автор дубля – стало известно, кто лучший игрок матча Южная Корея – Гана

Мохаммед Кудус признан лучшим игроком матча второго тура Южная Корея – Ганна. 22-летний полузащитник "Аякса" отличился дублем.

Второй мяч Кудуса стал победным для сборной Ганы. WhoScored оценил перфоманс полузащитника в 8.4 балла.

Следующий матч Гана сыграет против Уругвая 2-го декабря. У команды Кудуса 3 очка после 2-х туров и неплохие шансы на выход из группы.

Mohammed Kudus can be a special player for Ghana ???? pic.twitter.com/oW8cfwt6gM