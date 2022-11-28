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Автор дубля – стало известно, кто лучший игрок матча Южная Корея – Гана

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Автор дубля – стало известно, кто лучший игрок матча Южная Корея – Гана

Фото: https://twitter.com/FIFAWorldCup

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Мохаммед Кудус признан лучшим игроком матча второго тура Южная Корея – Ганна. 22-летний полузащитник "Аякса" отличился дублем.

Второй мяч Кудуса стал победным для сборной Ганы. WhoScored оценил перфоманс полузащитника в 8.4 балла.

Следующий матч Гана сыграет против Уругвая 2-го декабря. У команды Кудуса 3 очка после 2-х туров и неплохие шансы на выход из группы.

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В статье: Гана Южная Корея Чемпионат мира 2022
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