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Автор дубля – стало известно, кто лучший игрок матча Южная Корея – Гана
Очевидный выбор
Фото: https://twitter.com/FIFAWorldCup
Мохаммед Кудус признан лучшим игроком матча второго тура Южная Корея – Ганна. 22-летний полузащитник "Аякса" отличился дублем.
Второй мяч Кудуса стал победным для сборной Ганы. WhoScored оценил перфоманс полузащитника в 8.4 балла.
Следующий матч Гана сыграет против Уругвая 2-го декабря. У команды Кудуса 3 очка после 2-х туров и неплохие шансы на выход из группы.
Mohammed Kudus can be a special player for Ghana ???? pic.twitter.com/oW8cfwt6gM— GOAL (@goal) November 28, 2022
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