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Дибала может помочь Аргентине уже в матче с Польшей

Чемпионат мира FIFA
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Важное усиление перед решающей игрой

Дибала может помочь Аргентине уже в матче с Польшей

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Пауло Дибала вернулся в полное расположение тренера Аргентины Паоло Скалони. Нападающий "Ромы" восстановился после травмы, сообщает RMC Sport со ссылкой на Ole.

Пауло получил повреждение в матче с "Лечче" 8-го октября. Он травмировал мышцу во время пробития пенальти. Отметим, что 11-метровый аргентинец тогда реализовал.

Он попал в заявку Аргентины на чемпионат мира, несмотря на то, что не восстановился полностью после травмы. После того как Пауло пропустил два первых тура, он наконец-то может помочь своей команде.

Опытное усиление придется кстати сборной Аргентины в решающем матче за выход из группы. У "бело-голубых" 3 очка, после двух первых матчей. Столько же у Саудовской Аравии, у Польши – 4, а у Мексики – 1 зачетный бал.

В этом сезоне за "Рому" Дибала провел 13 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Аргентина Польша Пауло Дибала Чемпионат мира 2022
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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