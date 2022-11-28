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Дибала может помочь Аргентине уже в матче с Польшей
Важное усиление перед решающей игрой
Фото: twitter.com/Argentina
Пауло Дибала вернулся в полное расположение тренера Аргентины Паоло Скалони. Нападающий "Ромы" восстановился после травмы, сообщает RMC Sport со ссылкой на Ole.
Пауло получил повреждение в матче с "Лечче" 8-го октября. Он травмировал мышцу во время пробития пенальти. Отметим, что 11-метровый аргентинец тогда реализовал.
Он попал в заявку Аргентины на чемпионат мира, несмотря на то, что не восстановился полностью после травмы. После того как Пауло пропустил два первых тура, он наконец-то может помочь своей команде.
Опытное усиление придется кстати сборной Аргентины в решающем матче за выход из группы. У "бело-голубых" 3 очка, после двух первых матчей. Столько же у Саудовской Аравии, у Польши – 4, а у Мексики – 1 зачетный бал.
В этом сезоне за "Рому" Дибала провел 13 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.
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